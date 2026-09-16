Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal için çok konuşulacak iddia!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla haftayı 11. sırada tamamladı.

Karşılaşmanın ardından eski teknik direktör Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Fenerbahçe’nin performansını ve takımın mevcut durumunu değerlendirdi. Yalçın, özellikle teknik direktör İsmail Kartal ve kadro yapılanması üzerinden dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

İSMAİL KARTAL'A OLAY SÖZLER

İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’deki geleceği hakkında konuşan Sergen Yalçın, deneyimli teknik adamın takım üzerindeki liderlik rolünü sorguladı. Fenerbahçe’deki problemlerin yalnızca teknik direktör kaynaklı olmadığını belirten Yalçın, takımda enerji ve oyun anlamında da ciddi eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Yalçın, "İsmail Kartal... Fenerbahçe'de hocalık yapacak mısın, yapmayacak mısın önce buna karar ver. Fenerbahçe'nin sorunları İsmail Hoca'dan çok daha büyük. İsmail Kartal'da bir liderlik durumu yok. 'Fenerbahçe çok büyük camia' diyor, tamam biliyoruz. Sürekli taraftardan niye özür diliyorsun? Sorunu çözsene bir an evvel. Takımda enerji yok, oyun yok, arzu yok." ifadelerini kullandı.

"KADRO MÜHENDİSLİĞİ YÜZDE 100 YANLIŞ"

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin kadro planlamasına yönelik de sert değerlendirmelerde bulundu. Sarı-lacivertli takımın özellikle maç içerisinde oyunun gidişatını değiştirebilecek alternatifler konusunda yetersiz kaldığını savunan Yalçın, taraftarın heyecan duyacağı oyuncu seçeneklerinin az olduğunu dile getirdi.

Yalçın, yabancı futbolcuların kazandığı ücretlere de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'nin kadro mühendisliği yüzde 100 yanlış. Maçı seyrederken kadrolara bakayım dedim. Fenerbahçe'de kim girecek mesela oyuna? Kadroda taraftarı heyecanlandıracak kim var?

İddia ediyorum! Fenerbahçe'de özellikle yabancı oyuncular burada aldıkları maaşın yarısını başka takımda alsınlar, bir daha bu işi yapmayacağım."

"KADROYU KENDİN KURDUN"

İsmail Kartal’ın sezon başında Fenerbahçe’nin başına geçerken büyük bir camiada görev yapmanın beraberinde getireceği baskıları bilmesi gerektiğini ifade eden Yalçın, mevcut durum ile kendi teknik direktörlük dönemlerinde yaşadıklarının aynı olmadığını belirtti.

Yalçın, Kartal’ın sezon başında göreve geldiğini ve kadro yapılanmasında doğrudan rol aldığını vurgulayarak, "İsmail Hoca büyük camiada işler kötü giderse bunların başına geleceğini biliyordu, değil mi? Örnek burada, karşında duruyor. Bir de sen sezon başı geldin, kadroyu kendin kurdun. Durum aynı değil." dedi.

KENDİ DÖNEMİNDEN ÖRNEK VERDİ

Sergen Yalçın, değerlendirmesinin devamında kendi teknik direktörlük dönemlerinden bir anısını da paylaştı. Yalçın, yaşadığı olay üzerinden o dönemki şartların farklı olduğunu anlatırken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim durumum şöyleydi; Siz oturup 5-6 kişi yemek yiyorsunuz. Gece 12'de program sonrası beni çağırıyorsunuz, ben geliyorum. Yarım saat sonra hesabı bana getiriyor garson. Hesabı ben ödüyorum."