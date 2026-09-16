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Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a çok kötü haber! İtaliano resmen açıkladı

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesi Leandro Trossard şoku yaşanıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, ağrıları bulunan Belçikalı futbolcunun UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik karşılaşmada forma giyemeyeceğini açıkladı.

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a çok kötü haber! İtaliano resmen açıkladı
Cevdet Berker İşleyen
Leandro Trossard

Leandro Trossard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, mücadele öncesi kadro durumuyla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş a çok kötü haber! İtaliano resmen açıkladı 1

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı. Ağrıları bulunan Belçikalı futbolcunun maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

ITALIANO'DAN TROSSARD AÇIKLAMASI

Marsilya maçı öncesi Beşiktaş a çok kötü haber! İtaliano resmen açıkladı 2

Vincenzo Italiano, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak." ifadelerini kullandı.

Trossard'ın yokluğu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde hücum hattında önemli bir eksik olarak öne çıktı.

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Sakatlık son dakika beşiktaş Leandro Trossard
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