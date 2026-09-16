Marsilya maçı öncesi Beşiktaş'a çok kötü haber! İtaliano resmen açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan çalıştırıcı, mücadele öncesi kadro durumuyla ilgili önemli bir gelişmeyi paylaştı.

TROSSARD MARSİLYA MAÇINDA YOK

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın Marsilya karşılaşmasında forma giyemeyeceği açıklandı. Ağrıları bulunan Belçikalı futbolcunun maç kadrosunda yer almayacağı belirtildi.

ITALIANO'DAN TROSSARD AÇIKLAMASI

Vincenzo Italiano, yıldız oyuncunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ağrıları nedeniyle Trossard yarın kadroda yer almayacak." ifadelerini kullandı.

Trossard'ın yokluğu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde hücum hattında önemli bir eksik olarak öne çıktı.