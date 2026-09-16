Amir Murillo: "Pozitif bir sonuç almak istiyoruz"

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00’de evinde Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında siyah-beyazlıların başarılı savunmacısı Amir Murillo, açıklamalarda bulundu.

"İKİ STADYUMDA DA O TUTKU VE ATMOSFER ÇOK GÜZEL"

Geçtiğimiz sezonu İstanbul Başakşehir’de kiralık olarak geçiren ve şu an Marsilya forması giyen Amine Harit’in, ‘Türkiye’deki atmosferler imrenilecek bir şeye sahip değil. Marsilya’daki atmosfer daha iyi’ şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Murillo, "Bu onun kendi şahsi fikri. Kendine göre haklı olabilir çünkü sonuçta o, o statta oynuyor, oranın oyuncusu. Ben de orada oynadım. Tek fark Marsilya’nın stadı biraz daha büyük ama iki stadyumda da o tutku ve atmosfer çok güzel" cevabını verdi.

"YARIN POZİTİF BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ"

Panama Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele etmesine ilişkin ise 30 yaşındaki futbolcu, "Dünya Kupası’nda oynamak farklı bir şey. Çünkü her çocuk Dünya Kupası’nda oynamanın hayalini kurar. Benim de ülkem daha önce Dünya Kupası’na katılmamıştı. Ben de ilk kez Dünya Kupası’nda ülkemizi temsil etme şansını yakaladım. O yüzden benim için gerçekten bu, bir gururdu. Ama aynı zamanda Beşiktaş’ı da Avrupa’da temsil etmek, bu ülkeyi temsil etmek de benim için bir gurur. Gerçekten bu bir ayrıcalık. Biz Avrupa’ya kalmak için şu ana kadar çok mücadele ettik, turları atladık. Yarın da güzel, pozitif bir sonuç almak istiyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

"MARSİLYA BU SEZON İYİ SONUÇLAR ALMADI"

Amir Murillo, Beşiktaş olarak sezona iyi başladıklarını ve iyi sonuçlar aldıklarını da aktararak, "Yeni bir takımız. Yarın da şu ana kadar ne yaptıysak göstermek istiyoruz. Marsilya bu sezon iyi sonuçlar almadı. Çok büyük bir kulüp, çok iyi oyuncular var. Maç sonunda umarım hak eden kazanır" dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında Marsilya’dan siyah-beyazlı takıma transfer olan Murillo, Fransız takımından neden ayrıldığına dair ise, "Bence işin sonunda bir problem vardı. Aslında bu problem kulüple ilgili değildi ama teknik direktörle ilgili bir problem vardı. Onun kendi şahsi fikriydi. Ben de gitmek zorunda kaldım" cümlelerine yer verdi.