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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi

Süper Lig’de 6. haftanın en iyi 11’ini açıklayan Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin Eyüpspor’u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmayı da değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin geniş bir kadroya sahip olduğu yorumlarına katılmayan Yalçın’ın sözleri dikkat çekti.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi
Burak Kavuncu

Kafa Sports YouTube kanalında Süper Lig’in 6. haftasını değerlendiren Sergen Yalçın, haftanın en iyi 11’ini belirledi. Trabzonspor’dan dört futbolcuyu kadrosuna alan Yalçın, Fenerbahçe’nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0’lık galibiyetten ise övgüyle bahsetmedi.

FENERBAHÇE GALİBİYETİNE DİKKAT ÇEKEN YORUM

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 1

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyetin sarı-lacivertli takım açısından moral değeri taşıdığını söyledi.

Deneyimli teknik adam, “Fenerbahçe’nin Eyüp maçını çok fazla konuşmak istemiyorum. Şu yanı konuşulabilir: Fenerbahçe’ye iyi bir moral oldu, İsmail Hoca’ya iyi bir moral oldu. Moral açısından çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Ancak Yalçın, karşılaşmadaki skorun ve oyuncuların bireysel performanslarının kendisi açısından büyük bir anlam taşımadığını belirtti.

VEDAT MURİQİ’Yİ DE KADROYA ALMADI

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 2

Öte yandan 6. haftada 4 gol birden atan Vedat Muriqi de Sergen Yalçın’ın haftanın 11’inde kendisine yer bulamadı.

Yalçın, bu tercihini “Kime gol attığına bakarım” sözleriyle açıkladı. Deneyimli teknik adam ayrıca Amedspor formasıyla etkili bir performans sergileyen Gift Orban’ı öne çıkarırken, Trabzonspor’dan Fabinho, Muhammed Salah ve Noah Saviolo’nun da haftanın en başarılı oyuncuları arasında olduğunu belirtti.

“EYÜP, FENERBAHÇE’YE RAKİP OLAMAZ”

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 3

Fenerbahçe’nin kadrosunun geniş olduğu yönündeki değerlendirmelere katılmadığını dile getiren Yalçın, Eyüpspor karşılaşması üzerinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yalçın, “Ben Fenerbahçe’nin kadrosunu hiç öyle geniş falan olduğuna katılmıyorum. Fenerbahçe’nin Eyüp’ü yenmesi, öyle oynamış böyle oynamış, o 4 gol atmış, o 3 gol atmış, ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum yani. Çünkü Eyüp Fenerbahçe’ye rakip olamaz. Kadro olarak da olamaz yani” dedi.

“BÜYÜK TAKIMLAR BİRAZ AYRILIYOR”

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 4

Süper Lig’de bu sezon büyük takımlarla diğer ekipler arasındaki farkın daha belirgin hale geldiğini savunan Sergen Yalçın, deplasman maçlarına da dikkat çekti.

Yalçın, “Büyük takımlar bu sene biraz büyük takımlarla küçük takımlar biraz ayrılıyor gibi. Deplasmanda büyük takımlardan bu tarz takımların puan alması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

GİFT ORBAN İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 5

Yalçın’ın 11’inde Amedspor’dan Gift Orban da yer aldı. Nijeryalı futbolcunun özellikle Beşiktaş karşısındaki performansına dikkat çeken deneyimli teknik adam, Orban’ın rakibin öne çıkmasıyla birlikte geçiş oyununda daha fazla alan bulduğunu ve bu fırsatları iyi değerlendirdiğini belirtti.

Yalçın, Orban için “Çok iyi oynadı” değerlendirmesinde bulunurken, Amedspor’un oyun yapısında Beşiktaş’ın öne çıkmasının Nijeryalı futbolcuya önemli alanlar oluşturduğunu ifade etti.

NOAH SAVİOLO VE TRABZONSPOR’DAN 3 İSİM

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 6

Sergen Yalçın’ın haftanın 11’inde Trabzonspor’dan Mustafa Eskihellaç, Fabinho ve Noah Saviolo da yer aldı. Galatasaray karşısında alınan 4-0’lık galibiyette bordo-mavili futbolcuların performansını beğenen Yalçın, özellikle Fabinho, Muhammed Salah ve Noah Saviolo’nun çok iyi oynadığını söyledi.

İŞTE YALÇIN’IN HAFTANIN 11’İ

Sergen Yalçın dan Fenerbahçelileri kızdıracak yorum! 8-0 da yetmedi 7

Sergen Yalçın’ın Süper Lig’in 6. haftası için oluşturduğu 11 şu isimlerden oluştu:

Alban Lafont (Amedspor)
Ermal Krasniqi (Amedspor)
Adil Demirbağ (Konyaspor)
Emir Ortakaya (Kocaelispor)
Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Fabinho (Trabzonspor)
Gaius Makouta (Alanyaspor)
Noah Saviolo (Trabzonspor)
Muhammed Salah (Trabzonspor)
Gift Orban (Amedspor)
Eldor Shomurodov (Başakşehir)

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Sergen gündem olmak için elinden geleni yapıyor
Bu adam gündem olacağım diye git gide değerini kaybediyor . Tamam.hocam sensin en iyi oyuncu daen iyi antrenör de sensin.Hatta hakkını yediler .Denizlispor a attığın gol için puskas verilmeliydi ama hakkını yediler :D
Toto yanığı derler bizde soda iç hazmedemediysen
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