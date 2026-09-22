Erling Haaland'ın dinlediği Türkçe şarkı ortaya çıktı!

Manchester City’nin yıldız golcüsü Erling Haaland, Uber yolculuğu sırasında dinlediği Türkçe şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Norveçli futbolcunun tercihinin LVbel C5’in “Tak Tak Tak” isimli şarkısı olduğu ortaya çıktı.

HAALAND’DAN TÜRKÇE ŞARKI PAYLAŞIMI

Manchester City’nin Norveçli golcüsü Erling Haaland, yaptığı paylaşımla sosyal medyada dikkat çekti. Uber yolculuğu sırasında Türkçe şarkılar dinleyen Haaland, “Uber şoförü birkaç sağlam Türkçe şarkı çalıyor” ifadelerini kullandı.

DİNLEDİĞİ ŞARKI BELLİ OLDU

Haaland’ın paylaşımının ardından yıldız futbolcunun dinlediği Türkçe şarkı da merak konusu oldu. Araçta çalan parçanın, Türk rap müziğinin öne çıkan isimlerinden LVbel C5’in “Tak Tak Tak” isimli şarkısı olduğu görüldü.

Norveçli golcünün Türkçe müziğe yaptığı bu gönderme kısa sürede dikkat çekerken, paylaşım sosyal medyada da gündem oldu.