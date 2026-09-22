Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı!

Erkekler basketbolunun en prestijli kupalarından 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası dev bir derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş’ı 72-59 mağlup ederek basketbolda sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, finalde rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

SARI-LACİVERTLİLER HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında mücadeleye etkili başladı. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-10 önde tamamlayarak rakibi karşısında 11 sayılık fark yakaladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, hücumdaki etkili oyunuyla farkı daha da açtı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı Beşiktaş karşısında 46-27 önde tamamladı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Üçüncü çeyrekte Beşiktaş farkı azaltmayı başarsa da Fenerbahçe Tarfin üstünlüğünü korudu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son çeyreğine Beşiktaş karşısında 58-46 önde girdi.

JASIKEVICIUS RESMEN ŞOV YAPTI

Fenerbahçe’nin başantrenörü Sarūnas Jasikevicius, Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş karşısında çıktığı 6 finalin tamamını kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. “6’da 6” yapan Litvanyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe kariyerindeki 9. kupasını da Cumhurbaşkanlığı Kupası ile kazandı.