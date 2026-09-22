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Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı!

Basketbolda sezonun ilk kupası sahibini buldu. Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı 72-59 yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş'ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandı!
Burak Kavuncu

Erkekler basketbolunun en prestijli kupalarından 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası dev bir derbiye sahne oldu.

KUPA FENERBAHÇE'NİN!

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası nı kazandı! 1

Fenerbahçe Tarfin, Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Beşiktaş’ı 72-59 mağlup ederek basketbolda sezonun ilk kupasını müzesine götürdü. Sarı-lacivertliler, finalde rakibine üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

SARI-LACİVERTLİLER HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası nı kazandı! 2

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş karşısında mücadeleye etkili başladı. Sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 21-10 önde tamamlayarak rakibi karşısında 11 sayılık fark yakaladı.

İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Tarfin, hücumdaki etkili oyunuyla farkı daha da açtı. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı Beşiktaş karşısında 46-27 önde tamamladı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası nı kazandı! 3

Üçüncü çeyrekte Beşiktaş farkı azaltmayı başarsa da Fenerbahçe Tarfin üstünlüğünü korudu. Sarı-lacivertliler, karşılaşmanın son çeyreğine Beşiktaş karşısında 58-46 önde girdi.

JASIKEVICIUS RESMEN ŞOV YAPTI

Fenerbahçe Tarfin Beşiktaş ı yenerek Cumhurbaşkanlığı Kupası nı kazandı! 4

Fenerbahçe’nin başantrenörü Sarūnas Jasikevicius, Dusan Alimpijevic yönetimindeki Beşiktaş karşısında çıktığı 6 finalin tamamını kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. “6’da 6” yapan Litvanyalı çalıştırıcı, Fenerbahçe kariyerindeki 9. kupasını da Cumhurbaşkanlığı Kupası ile kazandı.

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Basketbol beşiktaş fenerbahçe kupa
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