Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sergen Yalçın, transfer konuları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Pandemiden sonra çok zorlu bir sürece girdik. Hem ekonomik anlamda hem de kadro kurma anlamında zor bir süreç.

Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Burak Yılmaz hariç ayrılıkların hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi.

Bütçe kısıtlaması var. Üç, beş sene önce 90 milyon euro olan bütçe bugün 30 milyon euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz.

Transfer dönemiyle ilgili ağır kaldığımızla ilgili yorumlar var, bu çok normal. Zaman gerekiyor, biraz sabretmemiz gerekecek. Bunu yapmak zorundayız.

8-10 tane transfer lazım söylemimin arkasındayım. Bunların 4-5 tanesinin taraftarlarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olması gerekiyor.

Geçen sezon ulaşabileceğimiz pozisyona ulaştık. Ancak pandemi döneminden dolayı Şampiyonlar Ligi maçını çok erken oynadık. Bu bizi hazırlıksız yakaladı. O maçla ilgili eleştiriler aldık, bunlar da normaldi. Bunlar kimine göre bahane kimine göre değil.