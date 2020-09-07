SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!

Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısı düzenledi. Transfer konuları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Sergen Yalçın, transfer konuları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Pandemiden sonra çok zorlu bir sürece girdik. Hem ekonomik anlamda hem de kadro kurma anlamında zor bir süreç.

Geçen sezon bittikten sonra takımımızın yüzde 70'i ayrıldı. İki oyuncumuz kontratını feshetti, boşa çıkan oyuncular ayrıldı. Burak Yılmaz hariç ayrılıkların hiçbiri bizim kontrolümüzde değildi.

Bütçe kısıtlaması var. Üç, beş sene önce 90 milyon euro olan bütçe bugün 30 milyon euro civarında. Bunun zorluğunu yaşıyoruz. İstediğimiz transferleri yapamıyoruz.

Transfer dönemiyle ilgili ağır kaldığımızla ilgili yorumlar var, bu çok normal. Zaman gerekiyor, biraz sabretmemiz gerekecek. Bunu yapmak zorundayız.

8-10 tane transfer lazım söylemimin arkasındayım. Bunların 4-5 tanesinin taraftarlarımızı heyecanlandıracak kreatif oyuncular olması gerekiyor.

Geçen sezon ulaşabileceğimiz pozisyona ulaştık. Ancak pandemi döneminden dolayı Şampiyonlar Ligi maçını çok erken oynadık. Bu bizi hazırlıksız yakaladı. O maçla ilgili eleştiriler aldık, bunlar da normaldi. Bunlar kimine göre bahane kimine göre değil.

Ben televizyondan falan transfer mesajı vermiyorum, zaten hep yöneticilerimizle beraberiz. Birlikte planlama yapıyoruz. Ben işin maddi tarafını, bütçeleri bilmiyorum. Bu planlamaları yapmaya çalıştık ama her istediğiniz olmuyor.

Benim onay vermediğim tek oyuncu Mario Balotelli'ydi.

4-5 sene kontratlar var. Her istediğimizi değiştiremiyoruz, sabır gerekiyor. Yönetimimizle çalışıyoruz. Bu seneki oyuncuların bütçelerini biliyorsunuz, Anadolu'da ne oynuyorlarsa hemen hemen o paraları teklif ettik.

Burası paf takımı değil, burası Beşiktaş. Genç oyuncularımız da olacak, tecrübeli oyuncularımız da olacak. Geniş bir kadroya sahibiz diyebilir miyim? Diyemem... Umarım kısa zaman zarfında üç kulvarda oynayacak geniş bir kadro kurabiliriz.

Bizi hedefe götürebilecek, taraftarları heyecanlandıracak oyuncular almalıyız. Bunun için de şu an herkes çalışıyor.

Santrfor bizim için çok önemli bir bölge. Santrfor transferinde risk alamayız. Alacağımız santrforun maliyeti maalesef biraz yüksek olacak. Kafamızda soru işareti olan bir oyuncuyu alamayız. Hedef oyuncu almak zorundayız.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildiBeşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Evinin camında çekilen fotoğrafı hayatını değiştirdi!
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Survivor Aycan'dan flaş itiraflar...
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Sörloth için Trabzonspor'a dev teklif!
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Güzel sporcunun paylaşımı herkesi hayran bıraktı!
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Vedat Muriqi'den, Vedat Milor'e çiğ et cevabı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması!
Beşiktaş, Barcelona'dan Moussa Wague'ye kancayı taktı!
Beşiktaş'a Barcelonalı sağ bek!
Beşiktaş, Enzo Roco'nun sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ta yıldız oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş'ta Enzo Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Roco ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta Enzo Roco ikilemi
Beşiktaş'ta Roco ikilemi
Beşiktaş'ta Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
Isimat Mirin, Hatayspor yolunda
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.