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Sergen Yalçın'dan futbolcularına derbi mesajı!

21.10.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, Sporting yenilgisinin ardından oyuncularına moral aşıladı. Galatasaray’la kritik bir maç oynayacaklarını aktaran siyah-beyazlı çalıştırıcı derbiyi kazanmak zorunda olduklarını aktardı.

Sergen Yalçın'dan futbolcularına derbi mesajı!

Sporting karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçın ardından soyunma odasında oyuncularını teselli etti. Deneyimli hoca daha sonra basın toplantısında da futbolcuları sahiplenen bir tarzda açıklamalarda bulundu.

Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak kritik derbi öncesinde skoru bir kenarda tutarak, oyuncularının moralini düzeltmeye çalışan Sergen Yalçın’ın, “Maça iyi başladık. Rakibimizi baskı altına aldığımız o dakikalarda ilk golü biz bulsak belki çok daha farklı bir sonuç olacaktı. Geriye düşmenize rağmen istekli olmanız beni çok mutlu etti. Tüm imkanlarımızı zorladık ama olmadı. Kaldırın kafanızı. Artık bu maçı düşünecek bir durumumuz yok. Bizim düşüneceğimiz tek konu Galatasaray maçı” diye konuştuğu öğrenildi.

Galatasaray derbisinin psikolojik hazırlığını Sporting maçı sonrası başlatan deneyimli teknik adamın, Sporting karşılaşmasıyla ilgili analizleri ve eleştirileri gelecek haftaya bıraktığı aktarıldı. Oyuncuların aklını tamamen Şampiyonlar Ligi’nden uzaklaştırmak isteyen Sergen Yalçın’ın, soyunma odasındaki toplantıda ayrıca, “Ligde kaybettiğimiz puanların telafisi açısından Galatasaray maçı çok önemli. Buraya odaklanmak ve maçı kazanmak bizim önceliğimiz” ifadelerini kullandığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bunlar resmen dalga gecıyorlar derbiyi kazanmak zorundalarmıs anlasıldı bunların amacı türkıye liginde oynamak öyleya dısardan gelenlerden 4 5 yıyolar

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