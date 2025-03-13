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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a Neymar uyarısı! "En az 20-25 milyon maaş vereceksin..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 13:44
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Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Neymar transferi hakkında Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi. Sarı-kırmızılıları Neymar konusunda uyaran Sergen Yalçın, transfer ihtimalini değerlendirdi.

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a Neymar uyarısı! "En az 20-25 milyon maaş vereceksin..."

İspanyol basınında çıkan haberde; Galatasaray'ın önümüzdeki sezon için Neymar'ı kadrosuna katabileceği yazılmıştı. Brezilya ekibi Santos'tan sezon sonunda ayrılacak Neymar için Avrupa ihtimali değerlendirilirken Galatasaray ismi ön plana çıkmıştı. Tecrübeli yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ı Neymar hakkında uyardı.

"FUTBOL HAYATI BİTMİŞ"

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"Sakın almayın. Bence futbol hayatı bitmiş, parayı da kazanmış. Galatasaray ile ilgili konuşmuyorum şahsi fikrimi söylüyorum, sakın almayın."

"6. AY BAŞLAYACAKSIN AĞLAMAYA"

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"Böyle oyuncular almayın. Yazık günah ya! Türk futboluna yazık. En az 20-25 milyon maaş vereceksin, 3-4 sene de kontrat yapacaksın. Ben sana olacağı söyleyeyim 6. ay başlayacaksın ağlamaya."

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