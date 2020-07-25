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Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.07.2020 23:38 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül açıklaması

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"OKUMADAN İMZALADIM"

Sergen Yalçın,"3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.Camiamız ekonomik olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Ben geldiğimde kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Okumadan, bir şey istemeden imzaladım. Anlaştığım rakamlar da buralara göre çok küçük rakamlar." dedi.

BURAK YILMAZ...

Sergen Yalçın,"Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama.... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz.Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 27 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz.Eğer kontratlar ekonomik olarak kulübümüzü sıkıntıya sokmayacak durumdaysa, oyuncularımız devam edebilirler. 2 milyon, 3 milyon euro maaş, 5 milyon, 7 milyon bonservis... Böyle bir şey yok. Bizim camiamız bunu kaldıramaz." dedi.

"KALEYE YABANCI TRANSFERİ YAPMAYACAĞIZ"

Sergen Yalçın,"Belki aldığımız oyuncuları beğenmeyecekler, bizi eleştirecekler ama yapmamız gereken bu. Sürekli bir ödeme var, giriş yok kulübe. Yurt dışından 4-5 oyuncu almaya çalışıyoruz.Kaleye yabancı transferi yapmayacağız, Ersin'in yanına yerli tecrübeli bir oyuncu alacağız. Yeni yabancı sınırında 8 oyuncuya izin var.Başkan ile hiçbir fikir ayrılığımız yok, hiçbir zaman fikir ayrılığı olmadı. Mevcut durumda fikir ayrılığı olabilecek bir an olmadı! İyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz ama elimizden geldiği kadarıyla..." dedi.

GÖKHAN GÖNÜL AÇIKLAMASI

Sergen Yalçın: "Gökhan'a gitsin diye bir şey söylemedik, Gökhan mutluysa burada kalabilir. Gökhan'ın da, Caner'in da gitmesini istemiyoruz. Biz de buradan gittik, yerimiz doldu. Talisca'lar gitti, yerleri doldu. Birileri gidecek, birileri gelecek.Genç oyuncu, genç oyuncu diye pompalıyoruz, baksınlar iki tane 19 yaşında oyuncuyu son yıllarda benim dışımda kim oynatmış? Biz genç oyuncuları kullanıyoruz." açıklamasını yaparak sözlerini noktaladı.

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