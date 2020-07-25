Sergen Yalçın'dan Gökhan Gönül açıklaması

Sezonu 3. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"OKUMADAN İMZALADIM"

Sergen Yalçın,"3. sırada bitirmek bir başarı değildir, Beşiktaş için başarı değildir ama mevcut şartlarda en iyi senaryo buydu. Oyuncularla becerdik ve bir final gerçekleştirdik. Trabzon bir ceza almasın, onlar oynasın, onların hakkı.Camiamız ekonomik olarak gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Ben geldiğimde kontratımda elimden geleni yapmaya çalıştım. Okumadan, bir şey istemeden imzaladım. Anlaştığım rakamlar da buralara göre çok küçük rakamlar." dedi.

BURAK YILMAZ...

Sergen Yalçın,"Giden oyuncular, gelecek oyuncular, planlama.... Çok zor iş. 3-4 sene önce 90 milyon euro bütçesi olan bir Beşiktaş vardı, önümüzdeki sene 30-35'e düşmesi lazım. Bazı oyuncularla devam edemeyiz.Burak Yılmaz'ın 2 yıl daha kontratı var, 35 yaşında. 36 ve 27 yaşında 2 milyon 700 bin euro kontratı var, sadece Burak'tan bahsediyoruz.Eğer kontratlar ekonomik olarak kulübümüzü sıkıntıya sokmayacak durumdaysa, oyuncularımız devam edebilirler. 2 milyon, 3 milyon euro maaş, 5 milyon, 7 milyon bonservis... Böyle bir şey yok. Bizim camiamız bunu kaldıramaz." dedi.