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Sergen Yalçın'dan ilginç benzetme: Süpermen falan herhalde!

08.05.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray maçının ardından maçın hakemi ile ilgili ilginç ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın'dan ilginç benzetme: Süpermen falan herhalde!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın,"Basit hatalar yaptık. Oyun olarak bir şey ortaya koyamadık. İyi bir gece olmadı. Futbolda böyle sonuçlar var. Derbi maçı bu. Her maçı kazanacağız diye bir kural yok.Kısa süre kaldı ligin bitimine. Kafamızı kurcalamamalıyız. Hemen sonraki maça bakacağız. Hatalara bakacağız ama hemen salı gününe hazır olmalıyız." dedi.

"SÜPERMEN FALAN HERHALDE!"

Hakem kararı tam bir komedi. Trajedi. Kenardaki hakemin o topu görüp görmeme ihtimali yok. Oradan bayrak kaldırıyor. Görme ihtimalin yok diyorum, öyle gördüm diyor. Öyle görmüş. SÜpermEn falan herhalde. Cüneyt Hoca da, yan hakemi de güzel maç yönetti. Tebrikler. Değerli bir hakem arkadaş.Mağlubiyeti hakeme bağlamak istemiyoruz. Bağlamak doğru değil ama konuşulacak çok konu var. Şu an zamanı değil.N'Koudou salı dönebilir. Diğerleri dönmez, zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
gs ofsayt golle penaltıyla maç kazandı. yıllardır söylüyoruz. gs hakemsiz maç kazanamaz. Beşiktaşın gölgesindeki küçük takımın hakemsiz galibiyeti yok resmen. cüneyt çakır 3 Beşiktaş 1
Yine mi hakemi beğenmedin, bırak bu işleri hoca sen takımına bak,hakem hakem diye oyuncuların da hakemden yardim bekler oldu.
çamur atacak halin kalmamış yazık yalancının mumu yatsıya kadar

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