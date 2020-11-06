Sergen Yalçın'dan Josef ve Dorukhan açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın gündemindeki konular hakkında açıklama yaptı.

Necip Uysal'ın kadrodan çıkarılması hakkında konuşan Sergen Yalçın "Necip dün akşam bir rahatsızlık yaşadı, hastalandı, ateşi çıktı. O yüzden kadrodan çıkardım. Oluyor böyle şeyler. Geçmiş olsun, inşallah aramıza kısa süre içerisinde döner." dedi.

"JOSEF'İN İNDİRİMİNİ BİLMİYORDUK"

Josef de Souza'nın cezasının Tahkim Kurulu tarafından düşürülmeden önce maç kadrosunda yer alması hakkında konuşan Sergen Yalçın "Biliyormuşuz gibi getirmişiz gibi deniyor. Biz 1 kişi fazla geldik. Perşembe Tahkim açıklıyor, Josef'i 1 kişi fazla aldık kadroya. Öyle bir şey yok. Tahkim açıklarken uçak kalkıyordu. Almasaydık da bir sonraki uçakla mı gelseydi. Herhangi bir şey bilmiyorduk. Tahminle aldık. Cumartesi olsa zaten alacaktık. İnşallah o da böyle kırmızı kartla görmez inşallah." ifadelerini kullandı.

"DORUKHAN'IN ÜSTÜNE GİTMEYELİM"

Doruhan Toköz'ün Milli Takım'a alınmasıyla ilgili de açıklama yapan Sergen Yalçın "Dorukhan zaten milli takım oyuncusu. İyi oynuyor. Eskiye dönme sinyalleri verdi. Bundan sonra daha iyi oynayacak. Onu da anlamak lazım. Kolay değil. Yaklaşık 10 ay sakatlık geçirdi. Toleranslı davranmak lazım. Genç oyuncular, fazla üstlerine gitmeyelim." ifadelerini kullandı.

