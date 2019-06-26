SPOR

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 26.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor’da kamp çalışmaları başlarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kulüp tesislerini oldukça beğendiği belirtildi.

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde kamp çalışmalarına başladı. Kampın ilk gününde Orduzu Pınarbaşı’ndaki kulüp tesislerini gezen Yalçın’ın yanındaki yöneticilere tesisi çok beğendiğini söylediği öğrenildi.

Yapımının tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılı kulübün 2017 yılında kullanmaya başladığı tesisleri detaylı bir şekilde incelediği belirtilen başarılı teknik adaman fitness salonundaki bazı eksiklerin tamamlanmasıyla ilgili yönetime rapor sunduğu belirtildi.

Malatya ekibinde 25 Temmuz’da oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçının hazırlıkları sürüyor. İzinli olan futbolcuların katılmadığı çalışmalar sıcak havaya rağmen oldukça verimli geçiyor. Günü sağlık kontrolleri ve sabah akşam olmak üzere çift idmanla geçiren sarı-kırmızılılar güç ve dayanıklılık çalışmaları yapıyor.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Sergen Yalçın, Malatyaspor'u neden seçtiğini açıkladıSergen Yalçın, Malatyaspor'u neden seçtiğini açıkladı
Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyorMalatyaspor'un hücum hattı güçleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatyaspor sergen yalçın Evkur yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Transfer resmen açıklandı! İşte ayrıntılar

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, Mehmet Topal ile yollarını ayırdı

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

'Muriç'in transferinde para ve futbolcu takasını konuşabiliriz'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Jahovic bombası! 'Transfer 1-2 güne biter'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın imzayı attı! Flaş UEFA sözleri...

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

Sergen Yalçın’dan kulüp tesislerine tam not

Sergen Yalçın: Hedeflerimiz uyuştuğu için buraya geldik

Sergen Yalçın, Malatyaspor'u neden seçtiğini açıkladı

Yeni Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor

Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor

Evkur Yeni Malatyaspor Murat Akşit'i renklerine bağladı

Malatya'dan bir transfer daha!

Ve Jahovic yeni takımıyla imzaladı!

Ve Jahovic yeni takımıyla imzaladı!

Erdal Gündüz: Avrupa maçlarını iple çekiyoruz

'Avrupa maçlarını iple çekiyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.