Sergen Yalçın'dan o isimlere veto! "Planlarımda yoksunuz"

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 isim için kapıları kapattığı belirtildi. Takımdan kiralık olarak gönderilen ve geri dönmelerini istemeyen Yalçın, Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için kararını yönetime bildirdi.

SERGEN YALÇIN’DAN NEŞTER: BEŞİKTAŞ’TA 3 YILDIZ İÇİN AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürerken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun kalmadığı 3 futbolcunun biletini kesti. Deneyimli hocanın yönetime sunduğu raporla "Kendinize kulüp bulun" mesajını ilettiği o isimler için karar verildi. İşte Kartal’ın yeni sezon kadrosunda yer almayacak o futbolcular...

"PLANLARIMDA YOKSUNUZ": SERGEN YALÇIN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana. Siyah-beyazlılarda tenik direktör Sergen Yalçın, takımın disiplini ve oyun sistemine uyum sağlamakta zorlanan 3 oyuncuyu kesin olarak sildi. Antrenmanlardaki verimlilikleri ve maçlardaki düşük form grafikleri nedeniyle listenin dışına itilen bu isimlere, menajerleri aracılığıyla transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildiği öğrenildi.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI: TAZMİNAT MI, SATIŞ MI?

Sergen Yalçın’ın sunduğu raporun ardından Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuların sözleşme fesihleri veya satışları için menajerleriyle masaya oturdu. Kulübün maaş bütçesinde ciddi bir yer kaplayan bu 3 ismin gidişiyle açılacak kontenjanın, daha önce gündeme gelen Leverkusen üçlüsü (Terrier, Tella, Schick) için kullanılacağı tahmin ediliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise hocanın bu sert ama kararlı tutumunu sosyal medyada destek yağmuruna tuttu.