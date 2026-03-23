Sergen Yalçın'dan o isimlere veto! "Planlarımda yoksunuz"

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 isim için kapıları kapattığı belirtildi. Takımdan kiralık olarak gönderilen ve geri dönmelerini istemeyen Yalçın, Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için kararını yönetime bildirdi.
Beşiktaş'ta transfer harekatı sürerken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun kalmadığı 3 futbolcunun biletini kesti. Deneyimli hocanın yönetime sunduğu raporla "Kendinize kulüp bulun" mesajını ilettiği o isimler için karar verildi. İşte Kartal’ın yeni sezon kadrosunda yer almayacak o futbolcular...
Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana. Siyah-beyazlılarda tenik direktör Sergen Yalçın, takımın disiplini ve oyun sistemine uyum sağlamakta zorlanan 3 oyuncuyu kesin olarak sildi. Antrenmanlardaki verimlilikleri ve maçlardaki düşük form grafikleri nedeniyle listenin dışına itilen bu isimlere, menajerleri aracılığıyla transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildiği öğrenildi.
Sergen Yalçın’ın sunduğu raporun ardından Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuların sözleşme fesihleri veya satışları için menajerleriyle masaya oturdu. Kulübün maaş bütçesinde ciddi bir yer kaplayan bu 3 ismin gidişiyle açılacak kontenjanın, daha önce gündeme gelen Leverkusen üçlüsü (Terrier, Tella, Schick) için kullanılacağı tahmin ediliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise hocanın bu sert ama kararlı tutumunu sosyal medyada destek yağmuruna tuttu.
