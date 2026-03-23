Sergen Yalçın'dan o isimlere veto! "Planlarımda yoksunuz"

Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sezon planlamasında radikal bir karara imza atarak takım içindeki dengeleri değiştirdi. Sezon başında kiralık olarak takımdan gönderilen Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için yolun sonu resmen göründü.

Burak Kavuncu

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 isim için kapıları kapattığı belirtildi. Takımdan kiralık olarak gönderilen ve geri dönmelerini istemeyen Yalçın, Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana için kararını yönetime bildirdi.

SERGEN YALÇIN’DAN NEŞTER: BEŞİKTAŞ’TA 3 YILDIZ İÇİN AYRILIK ÇANLARI ÇALIYOR!

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürerken, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, performansından memnun kalmadığı 3 futbolcunun biletini kesti. Deneyimli hocanın yönetime sunduğu raporla "Kendinize kulüp bulun" mesajını ilettiği o isimler için karar verildi. İşte Kartal’ın yeni sezon kadrosunda yer almayacak o futbolcular...

"PLANLARIMDA YOKSUNUZ": SERGEN YALÇIN SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Sabah'a göre bu isimler Al-Musrati, Joao Mario ve Jean Onana. Siyah-beyazlılarda tenik direktör Sergen Yalçın, takımın disiplini ve oyun sistemine uyum sağlamakta zorlanan 3 oyuncuyu kesin olarak sildi. Antrenmanlardaki verimlilikleri ve maçlardaki düşük form grafikleri nedeniyle listenin dışına itilen bu isimlere, menajerleri aracılığıyla transfer görüşmeleri yapmaları için izin verildiği öğrenildi.

YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI: TAZMİNAT MI, SATIŞ MI?

Sergen Yalçın’ın sunduğu raporun ardından Beşiktaş yönetimi, bu oyuncuların sözleşme fesihleri veya satışları için menajerleriyle masaya oturdu. Kulübün maaş bütçesinde ciddi bir yer kaplayan bu 3 ismin gidişiyle açılacak kontenjanın, daha önce gündeme gelen Leverkusen üçlüsü (Terrier, Tella, Schick) için kullanılacağı tahmin ediliyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise hocanın bu sert ama kararlı tutumunu sosyal medyada destek yağmuruna tuttu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Victor Osimhen ameliyata alındı! Galatasaray resmen duyurduVictor Osimhen ameliyata alındı! Galatasaray resmen duyurdu
Millilerimizin yeni formaları tanıtıldı! Fiyatları gündem olduMillilerimizin yeni formaları tanıtıldı! Fiyatları gündem oldu

En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

İran rest çekti: "Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Mehmet Ali Erbil'i pedofili sapığa benzetti! "12 yaşındayım" deyip...

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Altın sert çakıldı, düşüş durdurulamıyor: İşte çeyrek altın fiyatı

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

Depoları doldurmayan pişman olacak! Dikkat çeken 'petrol' tahmini

