Sergen Yalçın'dan o kulüp başkanına olay sözler! "Çok sağlıklı bulmuyorum" Sert şekilde eleştirdi

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray maçından önce yaptığı bir açıklamada "Türk futbolu bir yere varacaksa önce Ali Koç'un bir kere şampiyon olması lazım. Açık ve net söylüyorum. Ali Koç şampiyon olmadan Türkiye'de huzur olmayacak" ifadelerini kullanmıştı. Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Başkan Yıldırım'ın bu sözlerini eleştirdi.

"NE GEREK VAR"

Açıklamaya katılmadığını vurgulayan Yalçın, "Bir kulüp başkanının böyle bir açıklama yapmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Ne gerek var. Yüksel Yıldırım iyi bir başkan, Samsunspor'u da iyi yerlere getirdi. Gerçekten iyi işler de yapıyor ama büyük maçlardan önceki bu açıklamaları ona yakıştıramıyorum" dedi.

"BU AÇIKLAMALAR DOĞRU DEĞİL"

Sergen Yalçın, "Samsunspor iyi bir camia, güzel bir kulüp, güzel bir takım yaratmışsın. İyi oynuyorlar, maddi sorunları yok. Bu açıklamalar Yüksel Yıldırım'a bir şey kazandırmaz. Şampiyonluk büyük camiaları ilgilendiren bir konu. Onlar kendi aralarında bazen didişiyorlar, bazen birbirlerine sataşıyorlar. Bunlar sezon içerisinde olur. Seviyeyi düşürmediğin sürece, saygı çerçevesinde kaldığını sürece bu karşılıklı atışmaların ben güzel olduğunu düşünüyorum... Bu tür açıklamalar yapması doğru değil" ifadelerini kullandı.