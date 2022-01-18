Sergen Yalçın'dan olay Fatih Terim itirafı! Ayrılık sonrası ilk kez konuştu

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'la bir sezonda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarının ardından 2021/2022 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaratmış ve siyah-beyazlılarla yolları ayırmıştı. Uzun zamandır sessizliğini koruyan deneyimli hoca, ilk kez Milliyet'e açıklamalarda bulundu. "Mecburen Beşiktaş'tan ayrıldım" diyen deneyimli hoca, Galatasaray'da yaşanan Fatih Terim ayrılığıyla ilgili de çarpıcı sözler kullandı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"TEKNİK ADAMLARIN BİR KULÜPTEKİ KARİYERİ ÇOK UZUN SÜRMÜYOR"

"Benim mesleğim teknik adamlık. İşimi devam ettirmek zorundayım. İşimiz kolay mı, elbette değil. Maalesef Türkiye’de teknik adamların bir kulüpteki kariyeri çok uzun sürmüyor.

"TARAFTARDAN İSTEĞİM BANA HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler.

"FATİH TERİM'İN BİLE KREDİSİ YOKSA GERİSİNİ SİZ DÜŞÜNÜN"

Türkiye, teknik adamlar için en zorlu ülkelerden biri. Çok kolay insan harcanabiliyor burada. Çok çabuk insan tüketiyoruz ve şartlar, teknik adamlar için gün geçtikçe zorlaşıyor. En son Fatih Terim ayrılmak zorunda kaldı. Fatih Terim gibi bir teknik adamın bile kredisi yoksa, siz düşünün gerisini. Bu şartlar altında çalışmaya devam edeceğiz. Beşiktaş’ın hep iyi olmasını diliyorum. Taraftarlar ve camia bu takıma destek vermeye devam etsinler."



