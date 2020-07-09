SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2020 21:03 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'la ilgili açıklama yaptı. İşte Sergen Yalçın'ın sözleri...

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekilen Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ı yedek bırakma nedenlerinin Kayserispor deplasmanında yaptığı hata olmadığını belirtti ve genç ismi dinlendirmek istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın "Haftada 3 maç oynayacağız, 2-3 rotasyon normal. Rıdvan Yılmaz'ı dinlendiriyoruz. Geçen maç da oyundan çıkardık diye eleştiriler oldu. Hata yaptığı için değil sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Ayrıca performansa göre formalar da değişebilir, bunlar normal." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
24 yaşındaki stoperden Beşiktaş açıklaması24 yaşındaki stoperden Beşiktaş açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu!

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

Fenerbahçe derken yeni takımı şaşırttı!

F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...

F.Bahçe'den ikinci transfer! Açıklandı...

Mesut Özil'in yeni adresi açıklandı! Türkiye...

Mesut Özil'in yeni adresi açıklandı! Türkiye...

Yıldız futbolcu gemileri yaktı!

Yıldız futbolcu gemileri yaktı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz sakatlandı!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı

Vida'dan Beşiktaş'a ihtarname!

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a ihtarname gönderdi

24 yaşındaki stoper Rasmus Lauritsen'den Beşiktaş açıklaması

24 yaşındaki stoperden Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş Sergen Yalçın'a yeni sözleşme önerecek!

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.