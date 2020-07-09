Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında yedek kulübesine çekilen Rıdvan Yılmaz ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın, Rıdvan Yılmaz'ı yedek bırakma nedenlerinin Kayserispor deplasmanında yaptığı hata olmadığını belirtti ve genç ismi dinlendirmek istediklerini söyledi.
Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın "Haftada 3 maç oynayacağız, 2-3 rotasyon normal. Rıdvan Yılmaz'ı dinlendiriyoruz. Geçen maç da oyundan çıkardık diye eleştiriler oldu. Hata yaptığı için değil sonrasını düşündüğüm için oyundan çıkardım. Ayrıca performansa göre formalar da değişebilir, bunlar normal." açıklamasını yaptı.
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