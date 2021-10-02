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Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!

02.10.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakat futbolcularla ilgili konuştu.

Sergen Yalçın'dan sakatlık açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlıkları olan futbolcularla ilgili konuştu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

Vida döndü, Necip döndü, Alex nispeten iyi durumda. Belki ikinci bölümde kullanabiliriz. Dışarıda çok oyuncumuz var.

İyi ve güçlü bir takımla oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. İyi hazırlandık. 3-4 günlük süreçte oyuncuları konsantre etmeye çalıştık. İyi bir oyun ve iyi bir skorla lige dönüş yaparız umarım.

Atiba'nın milli takıma belki sonra gider. Larin'in gitme durumu yok. Onların sağlığı önemli. Biz onları burada kullanmıyorsak, ülke milli takımı için önemli ama, sağlık sorunları daha önemli. Hazırsa, oynayacak durumdaysa gidebilirler ama Atiba ve Larin milli takımda oynama durumunda değil.

Risk alsak Ghezzal, Welinton'u, Larin'i oynatabilirdik. Riske etmek istemedik. Milli ara sonrası yüzde 100 dönmelerini istiyoruz.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Sivasspor
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