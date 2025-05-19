Sergen Yalçın'dan şampiyonluğun ardından Okan Buruk'a sürpriz eleştiri!

Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan Galatasaray, bu başarını 8. kez tekrarladı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk başarısı sonrası konuşan Okan Buruk'a flaş bir cevap Sergen Yalçın'dan geldi.

OKAN BURUK: "AVRUPA'DA FİNAL OYNARDIM"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Elimde bu takım olsaydı belki Avrupa'da final oynardım. Şu an çok oturmuş ve bütün bir kadromuz var." demişti.

SERGEN YALÇIN'DAN CEVAP! "ONU UNUTACAKSIN"

Sergen Yalçın, “Okan Buruk, elimizde bu takım olsa Avrupa’da final oynardım” dedi ama oynayamazdın yani, onu unut sen. “Bu takım final oynar” cümlesine katılmıyorum. Galatasaray kendi beceriksizliğinden elendi. Konferans Ligi'nde belki oynar." dedi.