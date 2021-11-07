Sergen Yalçın'dan soyunma odasında tehdit

Sergen Yalçın, 2-1’lik Trabzonspor yenilgisinin ardından basın toplantısında, “Yavaş yavaş kelimelerin tükendiği yerlere doğru geliyoruz” dedi. Beşiktaş’ın yakından takip eden muhabirler Yalçın’ın bu sözlerini, “artık kaybedecek tek bir puan dahi kalmadı” şeklinde yorumladı. Lider Trabzonspor’un 10 puan gerisine düşen siyah-beyazlıların ligin ilk yarısının geriye kalan 8 haftasında deplasmandaki Fenerbahçe derbisi dahil herhangi bir puanı kaybetme lüksü kalmadığını anlatmaya çalıştığından bahsetti.

SOYUNMA ODASINDA OLAY SÖZLER

İlk yarı bitene kadar kaybedilecek 1 beraberlik bile alınsa puan farkının daha da açılacağına inanan Yalçın’ın bu yüzden futbolcuları, “siz beni götürürseniz, ben de pek çoğunuzu götürürüm” diyerek rest çektiği bildirildi. Trabzonspor maçından sonra, “bundan sonra aklını başına almayanla yollarımız ayrılacak” dediği belirtildi.

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