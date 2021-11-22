Sergen Yalçın'dan soyunma odasındaki sert sözler

"KENDİNİZE YAKIŞTIRIYOR MUSUNUZ?"

Usta çalıştırıcının sinirli bir şekilde içeriye girdikten sonra “Siz bunu kendinize yakıştırıyor musunuz? Bu kadar ruhsuz oynamayı kabul edebiliyor musunuz? Geçen yılın iki kupalı takımı bu mu?” diyerek çıkıştığı bildirildi.

"BİRTAKIM ŞEYLERİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Bu sırada futbolcuların ağzını bıçak açmazken, deneyimli hocanın “İstanbul’a dönüşte birtakım şeyleri gözden geçireceğiz. Anlaşılan bu türlü gitmeyecek” kelamlarıyla gözdağı verdiği de kaydedildi.

BAZI İSİMLERE KESİK

Gelen haberlere nazaran Yalçın’ın kimi oyunculara kesik atarak eleştirdiği ruhsuz futbolun cezasını keseceği belirtildi.

"SORUMLULUĞU ALMIYORUM"

Alanyaspor maçı sonrası Sergen Yalçın, "Taraftarımızdan ve camiamızdan özür diliyoruz. Aldığımız sonuçlardan ve oynadığımız oyundan dolayı. Burada sorumluluğu alması gereken benim. Ama bugünkü maçın sorumluluğunu ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum" demişti.

