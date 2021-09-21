SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a: Kıvırtmaya gerek yok

Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a: Kıvırtmaya gerek yok

21.09.2021 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı sonrasında konuştu.

Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz'a: Kıvırtmaya gerek yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının ardından kendisine yönelik sözlere tepki gösterdi.

Yabancılardan kendisiyle ilgili üst üste açıklamalar geldiğine dikkat çeken teknik adam, "Hakemlerle ilgili çok konuşmak istemiyorum, burada bir şeyler söylemem de mantıklı gelmiyor. Uilenberg geliyor, benimle ilgili açıklama yapıyor, bu adam yabancı, Türkiye'de yaşamıyor. Bugün oyuncu geliyor, bana kulübede hareket yapıyor, oyuncu yabancı, hayatımda görmedim. Yine benimle ilgili başka açıklamalar geliyor. Kuntz benimle ilgili bir şeyler söyledi, önce saçmaladı, sonra toparlamaya başladı. Bir şey söylemek isterse direkt söylesin, öyle kıvırtmaya gerek yok. Ben kiminle konuşacaksam direkt konuşuyorum. O başka bir şey, öbürü başka bir şey söylüyor. Kimseyle diyaloğa girmiyorum, isteyen varsa da gelsin gireriz." ifadelerini kullandı.

STEFAN KUNTZ NE DEMİŞTİ?

"Sergen'e neden güldüğümü söyleyeyim. Sergen'in en üst değerlerinden birinin disiplin olduğunu duydum. Hayatımda oynadığım en iyi orta saha oyuncusu Sergen'di. Ama o zamanlar disiplin en önemli şey değildi onun için. Rıza aradı, Sergen de bana yardım eder."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyorSivasspor ligde 5 maçtır kazanamıyor
Damadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılarDamadın başına gelmeyen kalmadı! Yumurtayla saldırıp unla yıkadılar
Sergen Yalçın'dan Balotelli'ye: SeviyesizSergen Yalçın'dan Balotelli'ye: Seviyesiz
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

İstanbul'da şimdi de çakarlı minibüs kâbusu!

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

İpler kopuyor! İşte olay yaratan görüntü

İpler kopuyor! İşte olay yaratan görüntü

Mbaye Diagne için komik rakam

Mbaye Diagne için komik rakam

Rıdvan Dilmen açıkladı! TRT'den 700 bin lira mı alıyor?

Rıdvan Dilmen açıkladı! TRT'den 700 bin lira mı alıyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

Galatasaray karıştı, formayı yere attı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Milli Takım'ın yeni teknik direktörü resmen açıklandı

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Beşiktaş'tan harika geri dönüş

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Mbaye Diagne'den olay paylaşım!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.