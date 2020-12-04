SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'dan tepki: Biz de 10 kişi kalmıştık ama kazandık

Sergen Yalçın'dan tepki: Biz de 10 kişi kalmıştık ama kazandık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.12.2020 22:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı sonrasında konuştu.

Sergen Yalçın'dan tepki: Biz de 10 kişi kalmıştık ama kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu ve rakibin 10 kişi kalmış olması üzerinden yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Geçen hafta Fenerbahçe'yi 10 kişi yendiklerini kaydeden genç hoca, "Bazı arkadaşlara hatırlatayım, geçen hafta biz de 10 kişi kaldık, rakibin 10 kişi kalması bir şey ifade etmez yani. Hala yok öyle olmuş, böyle olmuş, o işlerle uğraşıyoruz. Oyuncularım haklı bir galibiyet aldı, hepsine teşekkür ediyorum. Kasımpaşa iyi bir takım. İki tane iyi maç oynadık, oyuncularımız biraz yorgun, iyi mücadele ettiler. İkinci yarıda oyun başlar başlamaz kontrol bizdeydi. Sezona iyi başlamadık ama zor maçları kazanarak eksiklerimizi gideriyoruz. Lig çok uzun bir maraton. Gelecekle ilgili bir şey söylemek zor, 3 maçlık periyotlar var ve oralardan sağ çıkmak önemli. Oyuncularıma haklı bir teşekkür edilmesi lazım." dedi.

"FUTBOLA DÖNER DİYE BEKLİYORUZ..."

Uzun süre oynamayan oyuncuların kendisini bulmaya başladığını belirten Sergen Yalçın, "Aldığımız oyuncular gerçekten karakterli oyuncular, takımdaki arkadaşlık havası çok iyi. İyi antrenman yapıyorlar, arkadaşlık havası iyi, birbirlerini seviyorlar. Uzun zaman oynamayan oyuncular aldık. Rachid, Aboubakar, Larin öyle, N'Koudou kaç aydır oynamıyor. Bu oyuncuları hemen oynatmak kolay değil. Bugün baktığımızda 4-5 oyuncu daha kadroda yok. Josef, Larin, Gökhan gibi oyuncular yok, Adem Ljajic inşallah tekrar futbola döner diye bekliyoruz. Onlar gelince daha güçlü olabiliriz. Biz yaptığımız işin ne olduğunu biliyoruz, kazanınca iyisin, kazanmayınca kötüsün. Başarılıysan varsın, başarısızsan yoksun. Camiamız şunu bilsin, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesinde Çağdaş Atan ile ilgili konuşan teknik adam, "İnşallah Çağdaş hocanın önü çok açık olur, çok başarılı olur. 3-4 sene bizimle çalıştı, stajını tamamladıktan sonra kendi başına çalışmak istedi, bu çok normal. Bununla ilgili çok spekülasyon yapıldı. Çağdaş hoca yeni başlamasına rağmen lider takımın antrenörü. Saygı duymak, değer vermek lazım. Ülkemizde yetişen çok değerli hocalar var, kendi insanımızı küçümsemeyelim, değer verelim, göreve verelim." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Mensah, attığı golden sonraki sevincini anlattıMensah, attığı golden sonraki sevincini anlattı
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı
Kahramanmaraş'ta polisi şehit etmişti! Cesedi morgda kaldı
Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü
Rus YouTuber canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa
CANLI | Beşiktaş - Kasımpaşa
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti
Eski milli futbolcu Raşit Karasu vefat etti
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Çakar'dan Rıdvan Dilmen'e olay sözler!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Caner Erkin, derbide küfürler yağdırdı!
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Fanatik Galatasaylıyım Sergen Yalçın harbi sen adamın hasısın gardaş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yorumları
Rıdvan Dilmen: O ismi 15 yıl oynatır
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Beşiktaş galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Sergen Yalçın'dan tepki: Biz de 10 kişi kalmıştık ama kazandık
Sergen Yalçın'dan Ljajic'e olay gönderme!
Atiba Hutchinson: Devamını getirmemiz lazım
Beşiktaş'ın yıldızı Atiba'dan olumlu mesaj
Bernard Mensah, gol sevincini anlattı
Mensah, attığı golden sonraki sevincini anlattı
Rıdvan Yılmaz: Milli takım bana uzak hedef değil
''Milli takım bana uzak hedef değil''
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.