SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın'den Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Sergen Yalçın'den Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2020 23:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Sergen Yalçın'den Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı 32 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa karşısında geri dönmenin çok kolay olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "Kasımpaşa çok güçlü bir takım, fizik gücü de var, oyun gücü de var. Biz çok zorlu bir maç oynadık, oyuncular tarafından da bakıyorum; gerçekten maça çıkmak çok zor. Tek dileğim sezonun en kısa süre içerisinde sakatlık olmadan tamamlanması. Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda futbolcularım sahaya karakter koydu. İnşallah kalan üç maçı da kazanmak istiyoruz ama zorlu maçlarımız var. Umarım bu maçları kazanıp en iyi yerde bitiririz" dedi.

Gökhan ve Burak'ın Malatyaspor karşısında oynayamayacağını ifade eden Yalçın, "Gökhan ve Burak Yılmaz sakatlandı ve çıktı, önümüzdeki maçta Burak'ı kullanacağımızı düşünmüyorum. Herkes iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor, biz de bir şey diyemiyoruz. En iyi ve sağlıklı şekilde sezonu tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için... Eski Survivor yarışmacısı harekete geçti! O yarışmacıyı şampiyon yapmak için...
Beşiktaş'ta şok! İki isim birden...Beşiktaş'ta şok! İki isim birden...
İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!İşte F.Bahçe'nin yeni transferi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergen Yalçın'den Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Burak ve Gökhan'ın son durumlarını açıkladı!

Beşiktaş'ta Atiba cezalı duruma düştü! Yeni Malatyaspor deplasmanında yok...

Beşiktaş'ta Atiba şoku! O maçta yok...

ÖZET | Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 3-2

Kartal, Kasımpaşa'yı 90'da devirdi!

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı!

Beşiktaş'ta şok! İki isim birden...

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması

Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Süper Lig'in golcüsü ile anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.