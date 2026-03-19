Sergen Yalçın, Emre Belözoğlu’na karşı bir ilki başardı!

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa’yı 2-1 yendi.

SERGEN YALÇIN'DAN BİR İLK!

Bu sonuçla Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı ilk galibiyetini aldı. Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın’ın başında olduğu Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etmişti. Teknik direktörler, iki sezon sonra bu kez farklı takımlarla rakip oldu. Sergen Yalçın’ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu’nun ekibi MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmıştı.

"SADECE BONSERVİSE 50 MİLYON HARCAMIŞ BİR TAKIM"

Emre Belözoğlu: "Üzgünüm, oyuncular da üzgün. Oyunda momentum belli dakikalarda bize döndü. Oyuncularımın bilmesi gereken bir durum var; Kasımpaşa tecrübesi daha fazla olan oyuncuların bilmesi gereken bir durum var. Böylesi süreçlerde çok daha iyi, çok daha net savunma yapmanız lazım. Herkes bizden daha iyi bildiğini iddia ediyor ama oyun defansta ve ofansta, herkes yüzde yüz defans yapmalıdır. Çok konuşulması gereken iki gol yedik. Çok üzüntü verici iki gol. Hafif koşu atarak savunmaya dönme... Ne kadar iyi oynarsanız oyun tabele her şeyin ötesinde. Oyuncuların isteği, arzusu mutlu etti ama bazı oyuncular performanslarını artırmak zorunda. Bunu net bilmeleri gerekiyor. Bu enerjiyi, bu motivasyonu hangi takıma karşı sergilersek sergileyelim, büyük takımlar hariç üstünlük kurarız. Arzu, istek başımın üstünde. Hepsine teşekkür ettim ama bu pozisyonda olan takım, maçta pozisyon vermezken bu kadar kolay orta kestirmez, bu kadar kolay 18'de vurdurmaz. Böyle iki gol yiyemez. Kendimizi eleştirmeliyiz bu konuda. Ancak maçın ikinci yarısında 30 dakika bizdeydi oyun. Kamil oyundan çıkmasaydı... Onları çok şaşırttık ama bu oyun kaliteli ayaklarla oynanıyor. Kale içine kadar girdik. Risk aldığımız dönemde 2 pozisyon verdik. Bu maçı kaybetmeyeceğiz diye hissettiğim bir maçta 2-1 kaybettik. Çok üzgünüm. Bizim takım, bu ligdeki en az 10 takımdan daha iyi. İyi çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bazen hayatta elinizden geldiğince yapmanız yetmez. Biz kendi maçlarımızı kazanıp kendimizi rahatlatacak pozisyona getirmeliyiz. Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları var, tebrik ederim. Devre arasında sadece bonservise 50 milyon Euro harcamış bir takım. Biz inandığımız yolda, oyuncuları motive ederek iyi günlerin geleceğine inanıyorum."

"GALATASARAY MAĞLUBİYETİ SONRASI..."

Sergen Yalçın: "Bence güzel bir maçtı. Bu tür maçlar herkes için zor olacak. Aşağıda kümede kalmak isteyenler var. Yukarıda pozisyon yakalamak isteyenler var. Herkes pozisyon peşinde!

Kolay olmaz böyle maçlar ama iyi başladık, erken 2-0 bulduk. Bir penaltı oldu. Penaltı haricinde pozisyon olmadı kalemizde. Maç sıkıntılı geçmedi. Pozisyon vermedik penaltı haricinde. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var. Galatasaray mağlubiyeti sonrası evde ikide iki yapmak moral oldu çocuklara. Milli ara var şimdi. Yavaş yavaş son bölüme hazırlanacağız."