Sergen Yalçın: En çok Beşiktaş'ın canı yandı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK'yı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonun en rahat maçını Gaziantep karşısında çıkarttıklarını ifade eden Sergen Yalçın, "Bana göre müthiş oynadık. İlk yarıda rakip çok kapandı, tamamen savunma oynadılar. Sürekli pas yapıp delmeye çalıştık. 2-3 tane de pozisyon bulduk. İkinci yarıda inanılmaz pozisyonlar yakaladık. Son haftalarda oynadığımız en rahat maçtı. Çok rahat davrandık, 3-0, 4-0, 5-0 olabilecek bir maçtı. Maçın 89. dakikasında bir pozisyon verdik, gören de 20 pozisyon verdik der" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇOK ÖNEMLİ

Her maçın zorlu olduğunu ifade eden Sergen Yalçın, "Maçlar zor, kağıt üstünde kolay gözüken maçlar çok zor geçiyor. Herkes savaşıyor, herkes elinden geleni yapıyor. Bizim açımızdan çok rahat maç oldu. Benim için en önemli haftası 2 Başakşehir 1 F.Bahçe maçı. Benim için önemli hafta. Sizin için olmayabilir.

EN ÇOK BEŞİKTAŞ'IN CANI YANDI

Hakem kararları hakkında da konuşan Sergen Yalçın, "Geçen hafta Malatya maçında hakem kötüydü evet ama bize de çok kötüydü. Biz kazanıyoruz, biz hiçbir şey oynamıyoruz ama kötü oynayan ve kaybeden hemen hakeme söyleniyor." Benim bir pozisyonda sesim fazla çıktı, Mete Hoca geldi sarı kart gösterdi, 3 sarı kartımı olduğunu biliyordum, sağ olsun geldi 4 yaptı bizi, haftaya kulübede olamayacağım. Hakem ve VAR konusunda en rahatsız olması gereken takım Beşiktaş" şeklinde konuştu.

