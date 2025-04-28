Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yıldızını yerden yere vurdu! "Bu adam Galatasaray'a yakışmıyor!"

Son dakika Galatasaray haberleri : Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Frankowski'ye acımadı. Performansını ve kalitesini beğenmediğini söyleyen Sergen Yalçın, Frankowski'nin bu seviyede olmadığını ifade etti.

"GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR"

Frankowski'nin Galatasaray'a yakışmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Sağ bek Galatasaray'a yakışmıyor. O sağ bek olmaz Galatasaray'a. Okan Buruk da gördü oranın aksadığını ve 45'te hemen müdahale edip Kaan Ayhan'ı soktu." dedi.

"BÖYLE BİR SAĞ BEK ALACAKSAN NEDEN ALIYORSUN Kİ ZATEN?"

Transferi eleştiren Yalçın, "Böyle bir sağ bek alacaksan neden alıyorsun ki zaten. Kaan Ayhan oynuyordu. Çok vazgeçilmez, çok iyi bir sağ bek alırsın anlarım. Sacha Boey falan oynadı Galatasaray'da. Olmuyor bu sağ bek Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.