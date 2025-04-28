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Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yıldızını yerden yere vurdu! "Bu adam Galatasaray'a yakışmıyor!"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.04.2025 16:28
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Son dakika Galatasaray haberleri : Galatasaray adım adım şampiyonluğa koşuyor. Futbol yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların devre arasında kadroya kattığı Frankowski hakkında flaş ifadeler kullandı. Frankowski'nin Galatasaray'a yakışmadığını söyleyen Sergen Yalçın, o mevkiye başka bir oyuncu transfer edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sergen Yalçın, Galatasaray'ın yıldızını yerden yere vurdu! "Bu adam Galatasaray'a yakışmıyor!"
Przemyslaw Frankowski

Przemyslaw Frankowski

POL Polonya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri : Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, Galatasaray'ın devre arasında transfer ettiği Frankowski'ye acımadı. Performansını ve kalitesini beğenmediğini söyleyen Sergen Yalçın, Frankowski'nin bu seviyede olmadığını ifade etti.

"GALATASARAY'A YAKIŞMIYOR"

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Frankowski'nin Galatasaray'a yakışmadığını söyleyen Sergen Yalçın, "Sağ bek Galatasaray'a yakışmıyor. O sağ bek olmaz Galatasaray'a. Okan Buruk da gördü oranın aksadığını ve 45'te hemen müdahale edip Kaan Ayhan'ı soktu." dedi.

"BÖYLE BİR SAĞ BEK ALACAKSAN NEDEN ALIYORSUN Kİ ZATEN?"

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Transferi eleştiren Yalçın, "Böyle bir sağ bek alacaksan neden alıyorsun ki zaten. Kaan Ayhan oynuyordu. Çok vazgeçilmez, çok iyi bir sağ bek alırsın anlarım. Sacha Boey falan oynadı Galatasaray'da. Olmuyor bu sağ bek Galatasaray'da" ifadelerini kullandı.

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