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Sergen Yalçın gelecek sezona prensleri damga vuracak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.05.2020 18:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Ligler oynanırsa kalan maçlarda sahaya gençlerle çıkacağız” dediği gençler, bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı. Kartal’ın yeni sezonda omurgasını oluşturması beklenen U19 takımı şu anda kendi liginde üçüncü sırada. Lider Galatasaray (56) ve takipçisi Trabzonspor’un (55), ardından bir maç eksiğiyle 47 puana sahip Beşiktaş’ın oyuncuları da mali zorluklar nedeniyle kendilerine gelecek şansı dört gözle bekliyor. Heyecanla bu krizi fırsata dönüştürmek isteyen Beşiktaş’ın gençlerini . Kiralık giden ve halen takımda bulunan gençlerin çeşitli kulvarlarda çok fazla şans bulamaması dikkat çekiyor. En fazla oynayan DG Sivasspor’da kiralık olan Fatih Aksoy. 1953 dakika forma şansı bulan Fatih’i 940 dakika ile Ümraniyespor’da oynayan Erdem Seçgin takip ediyor. İşte o genç kadronun detayları:

SERGEN HOCA’NIN GÖZDESİ KARTAL

  • Ersin Destanoğlu: Kaleci... A takım kadrosunda hiç şans bulamadı.

  • Kerem Kalafat: Sağ Bek... Bu sene Avrupa Ligi’nde 76 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 90 dakika oynadı.

  • Halil Duman: Stoper... Sergen Hoca’nın en beğendiği isimlerden.

  • Erdoğan Kaya: Stoper... Bu sene Türkiye Kupası’nda 180 dakika, Avrupa Ligi’nde de 90 dakika oynadı. Performansıyla geçer not aldı.

  • Rıdvan Yılmaz: Sol bek... Bu sene deplasmanda Göztepe maçında forma giydi. Performansıyla tam not aldı.

  • Kartal Kayra Yılmaz: Orta saha... Bu sene Avrupa Ligi’nde 101 dakika, ligde de 7 dakika forma şansı buldu. Sergen Hoca’nın en beğendiği isimler arasında yer alıyor.

  • Atamer Bilgin: Orta saha... A takımda hiç şans bulamadı.

  • Mertcan Açıkgöz: Sağ kanat... Bu sene A takımda hiç şans bulamadı.

  • İlkay İşler: Sağ Kanat... A takımda hiç şans bulamadı.

  • Emre Yıldız: 10 Numara... A takımda hiç şans bulamadı.

  • Almoş Kaan Kalafat: Sol Açık... Macaristan U19 Takımı’nda forma giyiyor.

  • Oğuzhan Akgün: Forvet... Alt yapıda attığı gollerle büyük umut vaat ediyor.

    • BEŞİKTAŞ’IN KİRALIK GENÇLERİ

    • Muhayer Oktay: Orta saha... Giresun’da kiralık.

    • Alpay Çelebi: Stoper... Kayserispor’da kiralık.

    • Ajdin Hasic: 10 numara... Ümraniye’de kiralık.

    • Erdem Seçgin: Orta saha... Ümraniye’de kiralık.

    • Fatih Aksoy: Stoper ve Ön libero... Sivas’ta kiralık.

    (AKŞAM)

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