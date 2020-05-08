Sergen Yalçın gelecek sezona prensleri damga vuracak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin, “Ligler oynanırsa kalan maçlarda sahaya gençlerle çıkacağız” dediği gençler, bu sezon çok fazla forma şansı bulamadı. Kartal’ın yeni sezonda omurgasını oluşturması beklenen U19 takımı şu anda kendi liginde üçüncü sırada. Lider Galatasaray (56) ve takipçisi Trabzonspor’un (55), ardından bir maç eksiğiyle 47 puana sahip Beşiktaş’ın oyuncuları da mali zorluklar nedeniyle kendilerine gelecek şansı dört gözle bekliyor. Heyecanla bu krizi fırsata dönüştürmek isteyen Beşiktaş’ın gençlerini . Kiralık giden ve halen takımda bulunan gençlerin çeşitli kulvarlarda çok fazla şans bulamaması dikkat çekiyor. En fazla oynayan DG Sivasspor’da kiralık olan Fatih Aksoy. 1953 dakika forma şansı bulan Fatih’i 940 dakika ile Ümraniyespor’da oynayan Erdem Seçgin takip ediyor. İşte o genç kadronun detayları:

SERGEN HOCA’NIN GÖZDESİ KARTAL