Sergen Yalçın: Hata yapa yapa öğrenecekler

Beşiktaş'ın başarılı çalıştırıcısı Sergen Yalçın, Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri maç dolayısıyla üzgün olduğunu söyleyen Yalçın, yola devam edeceklerini söyledi.
Sergen Yalçın, "Genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var ama hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Enteresan zamanlarda golleri yedik. Hamleler yaptık fakat çok geç kaldık. Söyleyencek tek şey üzgünüz. Kayserispor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın, "Oyunun ilk yarısında 3-4 pozisyonumuz var. Malesef pozisyonlar gol olmadı. İkinci yarıda yaptığımız basit hatalar yüzünden yenildik. Bazı oyuncularımızdan beklediğimiz performanslar ortaya çıkmayınca kaybettik. Pandemiden sonra hazır olmayan oyuncularımız var ama bu bahane değil. Yapacak fazla bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız." açıklamasını yaptı.
Sergen Yalçın, "Başkanla aramızda fikir ayrılığı falan yok. Aramız da gayet iyi. Basında çıkan bu tür haberlere inanmasınlar. Başkanla veya yönetimle aynı şeyleri düşünüyoruz. Yeni bir yapılanmaya gidicez öyle görünüyor." diyerek sözlerini noktaladı.
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