Sergen Yalçın: Heyecanı kaybedersek işimizi yapamayız

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rizespor ile oynayacakları sezonun ilk maçı öncesinde konuştu.

Taraftarların tribünde olmasına değinen Sergen Yalçın, "Taraftarımızla birlikte olmak çok güzel, bu oyunu güzelleştiren, oyuncuları etkileyen en önemli şey taraftar. Bu oyunun en güzel tarafı taraftar." dedi.

Hazırlıkların tamamlanmadığını söyleyen teknik adam, "Hazırlık aşamasındayız, Rachid yeni geldi, Rosier, Kenan, Vida gibi oyuncularımız geç katıldı. Ufak tefek eksiklerimiz var. 10-15 gün içinde eksikleri gidererek tam takım haline bürüneceğiz gibi. 3 maç ve milli ara hazırlık süreci devam ediyor gibi görüyoruz. O bölümleri atlatabilirsek, sonrasına daha güçlü şekilde hazırlanırız diye planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Heyecanlı olduklarını vurgulayan Sergen Yalçın, "Heyecanlıyız. Heyecanı kaybedersek işimizi yapamayız. Oyuncular da heyecanlı, biz de heyecanlıyız. İnşallah iyi başlangıç olur, devamına bakacağız." diye konuştu.

