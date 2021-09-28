Sergen Yalçın: Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Güzel bir ortamda olduklarını söyleyen teknik adam, "Son konuşmayı yapmadık, ısınmadan sonra yapacağız. Atmosfer çok güzel. Futbol oynamak için güzel ortam var. Umarım bizim için güzel gece olur. İyi mücadele etmek istiyoruz, sonuca bakacağız." ifadelerini kullandı.

Olabilecek en iyi kadroyu sahaya sürdüklerini kaydeden Sergen Yalçın, "Kolay maç olmayacak ama hiçbir maç oynamadan kazanılmaz. Maçı oynayalım, geri kalanını sonra konuşuruz. Mevcut şartlarda en iyi kadro. Kendi planımızı oynayacağız. Planımızı uygulayabilirsek, buradan bir şeyler alabiliriz." dedi.

Kazanmak istediklerini vurgulayan deneyimli hoca, "İyi skor bizim için kazanmak. İnşallah, kısmet. Taraftarımız destek versin, oyuncularımız elinden gelenin en iyisini yapacak. Kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

