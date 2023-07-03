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Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkındaki iddia sosyal medyayı salladı! Sefo'dan imalı paylaşım

03.07.2023 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor hayatıyla olduğu kadar aşk hayatıyla da her dönem adından söz ettirmeyi başaran Sergen Yalçın'ın adı oyuncu Melisa Döngel ile anılmaya başlandı. Sosyal medyada çıkan iddialar konuşulurken Döngel'in eski aşkı Sefo'dan imalı paylaşım gecikmedi.

Sergen Yalçın ile Melisa Döngel hakkındaki iddia sosyal medyayı salladı! Sefo'dan imalı paylaşım

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile oyuncu Melisa Döngel sosyal medyanın gündeminde. Ayaklıgazete'nin haberine göre, ünlü teknik direktör Sergen Yalçın ile oyuncu Melisa Döngel ortak arkadaşları sayesinde tanıştı.

Sefo ile kısa süre önce ayrılan Melisa Döngel, bayram tatilinde Sergen Yalçın ile sık sık görüştü.

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ARALARINDAKİ YAŞ FARKI OLAY

50 yaşındaki Sergen Yalçın ile 23 yaşındaki Melisa Döngel'in arasındaki yaş farkı ise sosyal medyada epey konuşuldu.

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İkilinin bir haftadır flört ettikleri söylentisi sosyal medyada dillendirilirken, şarkıcı Sefo'nun yaptığı paylaşım ise çok konuşuldu.

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SEFO KENDİNİ TUTAMADI

Melisa Döngel ile ilişkilerini noktalayan Sefo, Twitter hesabından kusma emojisi paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Sefo'ya "Sen kendine bak", "Sana ne!", "Biraz ağır ol abi ilgilenme" yorumları geldi.


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