MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emre Altuğ'dan sonra ilk kez sevgilisini göstermişti! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı

Emre Altuğ'dan sonra ilk kez sevgilisini göstermişti! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı

03.07.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emre Altuğ ile evliliği bittikten sonra aşk hayatını gözlerden uzak tutan Çağla Şıkel Nail Gönenli ile aşk yaşarken ilk kez pozlarını paylaşmıştı. Ancak bu ilişki uzun sürmedi. İddialara göre çift ayrılık kararı aldı.

Emre Altuğ'dan sonra ilk kez sevgilisini göstermişti! Çağla Şıkel ve Nail Gönenli ayrıldı

Çağla Şıkel, Emre Altuğ’dan boşandıktan sonra 8 yıl boyunca hiçbir erkek arkadaşıyla görüntülenmemiş, hakkında çıkan aşk haberlerini de hep yalanlamıştı. Ta ki Nail Gönenli‘ye aşık olana kadar…

İki oğlu olan başarılı model, özel hayatıyla ilgili kurallarını avukat Nail Gönenli için yıkmış ve birçok ünlü ismin avukatı olan Gönenli’yle ocak ayında bir partide başlayan beraberliğini gözler önünde yaşamaktan çekinmemişti.

Ekran Alıntısı

EZBER BOZMUŞ PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; aylardır her yerde el ele, göz göze olan çiftten Çağla Şıkel sevgilisinin 9 Haziran’daki yaş gününde de sürpriz bir kutlama hazırlamış, Nail Gönenli ünlü modelin çikolatalarla süslettiği yaş günü pastasını kalp emojisiyle story sayfasından paylaşmıştı.

Dizideki sahneleri çok konuşulunca popüler oldu! Tatil pozları geldi Dizideki sahneleri çok konuşulunca popüler oldu! Tatil pozları geldi

Son olarak Çeşme‘de bayram tatili yapan ve herkesin evlilik haberi beklediği çiftin dostça ayrılık kararı aldığı öğrenildi.

Çok iyi anlaştıkları konuşulan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli‘nin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü konuğu tuvaletini bakın nereye yapmış! Duyanlar şaştı kaldıÜnlü konuğu tuvaletini bakın nereye yapmış! Duyanlar şaştı kaldı
Bir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest ettiBir dönemin ünlü mankeni Nefise Karatay mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti
Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu...
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Model sevgilisi aktan gününde

En Çok Okunan Haberler

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Dilovası'nda gerginlik! Emniyet açıklama yaptı: Olaya karışan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Tepki çeken görüntü: Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi!

Tepki çeken görüntü: Atatürk büstüne çıkıp, ayak ayak üstüne atarak poz verdi!

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Günün Videosu

Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı
Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.