Sergen Yalçın'ın acı günü! Kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser hastalığı ile boğuşan Gürsoy Yalçın'dan gelen haber Türk futbolunu derinden yaraladı.

BEŞİKTAŞ PAYLAŞTI

"Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah’tan rahmet; Sergen Yalçın’a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK"

GEÇTİĞİMİZ AY YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMIŞTI

Beşiktaş Kulübü'nün kendisine yaptığı teklifi kardeşinin tedavisiyle ilgilenmek için kabul etmediğini daha önce açıklayan Sergen Yalçın, Gürsoy Yalçın'ın son durumuyla ilgili bilgi vermişti.

Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından kardeşiyle fotoğrafını, "Çok şükür kardeşim yoğun bakımdan çıktı. Bu zorlu süreçte yanımızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz." mesajıyla paylaşmıştı.

Mynet olarak merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Türk spor camiasına başsağlığı dileriz.