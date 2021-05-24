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Sergen Yalçın Alexandru Maxim'i istiyor

24.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Teknik Diretörü Sergen Yalçın, Gaziantep'in yıldızı Alexandru Maxim'i bekliyor... Kartal, savunma transferi sonrası orta saha transferi için de düğmeye bastı. Rumen 10 numara için önümüzdeki günlerde pazarlıklar başlayacak. 30 yaşındaki futbolcu ise gelişmelerden haberdar...

Sergen Yalçın Alexandru Maxim'i istiyor

Rumen Hoca Marius Sumudica, "Sergen Yalçın bana Maxim'i nereden bulduğumuzu sormuştu." açıklamasını yapmıştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep'in 10 numarasını uzun süredir izliyor.

Kulübüyle mukavele uzatmak için görüşmeler yapan Sergen Yalçın'ın, Maxim'in de transfer edilmesini istediği ortaya çıktı.

Mensah ve Ljajic'in performanslarından memnun kalmayan başarılı çalıştırıcı, bu bölgedeki açığı Alexandru Maxim'in kapatacağını düşünüyor.

alexandru-maxim

OYUNCU DA SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki Rumen futbolcunun Gaziantep'le 2022 yılına kadar mukavelesi bulunuyor. Önümüzdeki günlerde iki kulüp arasındaki resmi pazarlıkların başlayacağı öğrenildi.

Alexandru Maxim de kendisine olan Beşiktaş ilgisinin farkında. Tecrübeli yıldız da Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakıyor. Her şeyi kulüpler arasındaki anlaşma belirleyecek. Alexandru Maxim açısından herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak yıldız oyuncunun üstün formu sonrası ucuza gitmesi beklenmiyor.

3-4 MİLYON EURO CİVARI

Geçtiğimiz sezon 38 lig maçına çıkan 1.77 boyundaki futbolcu, 15 gol-3 asistlik performans sergiledi. Takımının hücum gücünü neredeyse tek başına çekti. Sergen Yalçın, ondan benzer bir grafiği Beşiktaş'ta da bekliyor.

Siyah-Beyazlılar'ın bu transferi 3-4 milyon euro civarında bir rakama bitirmek istediği kaydedildi. Gaziantep daha yüksek bir rakam ister ve oyuncu elde kalırsa, Maxim sezon sonunda boşa çıkacak. Sıkı pazarlıklar yakında... (Akşam)


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
sergen istiyorsa yararı olur
3-4 vereceğine oğuzhanı nskalayi ver

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