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Sergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyeti

31.01.2021 21:23 | Son Güncelleme:
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Sergen Yalçın’ın ilk derbi mağlubiyeti

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez büyük maç kaybetti.

Trabzonspor’a evinde 2-1 mağlup olarak liderliği Fenerbahçe’ye kaybeden Beşiktaş, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesinin ardından ilk kez bir büyük maçtan yenilgiyle ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Galatasaray deplasmanından 0-0’lık eşitlikle ayrılıp Fenerbahçe’yi de iç sahada 2-0 mağlup etmişti.

Bu sezonun ilk yarısında ise 3 rakibini de yenen Beşiktaş, ligin ilk haftasında Trabzonspor’u 3-1, Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 ve sahasında oynadığı maçta Galatasaray’ı 2-0’lık skorlarla geçmeyi başardı. Beşiktaş, ikinci yarının ilk haftasında Trabzonspor’a 2-1 kaybederek Yalçın yönetiminde ilk kez büyük bir maçtan puansız ayrıldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
trabzon maçı derbi değildir.Aynı şehrin takımlarının maçlarına derbi denir.

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