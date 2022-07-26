Sergen Yalçın'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medya yıkılıyor

Beşiktaş ile bir sezon iki kupa kazanarak tarihe geçen Sergen Yalçın'ın son hali dikkat çekti. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşantı geçiren Yalçın'ın bir mekanda paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

MURAT DALKILIÇ PAYLAŞTI

Sanat camiasından birçok arkadaşı olan Sergen Yalçın'ın fotoğrafını Murat Dalkılıç paylaştı. Söz konusu paylaşımda, “Şimdi biraz eğleniriz…” ifadeleri kullanıldı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Paylaşılan fotoğrafta Sergen Yalçın dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan Yalçın'ın fit görüntüsü futbolculara taş çıkarttı.



