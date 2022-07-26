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Sergen Yalçın'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medya yıkılıyor

26.07.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra hiçbir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra futboldan uzak bir yaşantı izleyen ve arkadaşlarıyla gezen Sergen Yalçın'ın son fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Sergen Yalçın'ın son halini görenler tanıyamadı! Sosyal medya yıkılıyor

Beşiktaş ile bir sezon iki kupa kazanarak tarihe geçen Sergen Yalçın'ın son hali dikkat çekti. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir yaşantı geçiren Yalçın'ın bir mekanda paylaşılan fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

MURAT DALKILIÇ PAYLAŞTI

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Sanat camiasından birçok arkadaşı olan Sergen Yalçın'ın fotoğrafını Murat Dalkılıç paylaştı. Söz konusu paylaşımda, “Şimdi biraz eğleniriz…” ifadeleri kullanıldı.

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

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Paylaşılan fotoğrafta Sergen Yalçın dikkat çekti. Fazla kilolarından kurtulan Yalçın'ın fit görüntüsü futbolculara taş çıkarttı.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Murat Dalkılıç beşiktaş
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