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Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.07.2020 20:21 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sözleşmesini fesheden Victor Ruiz için konuştu.

Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" açıkladı.

Yalçın, oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirtirken, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü." dedi.

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