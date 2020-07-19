Sergen Yalçın'ın Victor Ruiz açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, uzun süredir maaşını alamadığını belirterek sözleşmesini tek taraflı fesheden Victor Ruiz'in, "doğru söylemediğini" açıkladı.
Yalçın, oyuncunun pandemi öncesinde de 4 aylık alacağı olduğunun doğru olmadığını belirtirken, "Victor Ruiz'in sadece pandemi döneminde alacağı var. Herhalde mahkeme olacak, pandemi döneminde UEFA da kulüplerin yanında. Bütün camialar zor süreçte. Ruiz'i yargılamak istemiyorum ama yaptığı yanlış. İki maçı oyna, ayrıl. Paranın peşine düşmüş, üzücü." dedi.
Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
Galatasaray'a imza atmadım
Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...
Hakan Çalhanoğlu'na tam not
Çalhanoğlu attı, Milan farklı kazandı
Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız
Beşiktaş TFF 3. Lig'den transfer yapıyor
Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...
Okuyucu Yorumları 0 yorum