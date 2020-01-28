Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin'den heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten, resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Sergen Yalçın’ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda bulundu.
Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruyan ve hem gösterdiği performansla hem de fedakârlığıyla alkış alan Murat Şahin, mücadelenin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak “O gün, bugündür” notu düşüp, yanına kartal emojisi koydu.
Murat Şahin’in paylaşımına beğeni yağdıran taraftarlar, “Yuvaya tekrardan hoş geldiniz”, “Beşiktaş’ı ayağa kaldırın” yorumları yaptı.
(DHA)
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Beşiktaş'tan TFF'ye 'kural hatası' başvurusu
Yerel basından 'Oyuna gelme Trabzon' manşeti
G.Saray'a flaş transfer müjdesi!
Hüseyin Çimşir’in F.Bahçe heyecanı
2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!
Beşiktaş'tan 'kural hatası' açıklaması
İşte Steven Nzonzi'nin yeni takımı
TPFD'den Elazığ'daki depremzelere yardım
Christian Eriksen, Inter’de
Rodriguez, Fenerbahçe’yi bekliyor
Juve'yi Napoli yıktı
Bayern Münih sahasında rahat kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum