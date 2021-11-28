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Sergen Yalçın istifa mı edecek? Beşiktaş'ta şaşırtan gelişme!

28.11.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah beyaz takım Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, dünkü maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın konuşmasındaki istifa sinyalleri dikkat çekti. Peki Sergen Yalçın istifa mı edecek? İşte Beşiktaş'ta şaşırtan gelişmenin detayları...

Sergen Yalçın istifa mı edecek? Beşiktaş'ta şaşırtan gelişme!

Dün oynanan maç sonrasında Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın'ın açıklamaları ardınadan istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu. Peki Sergen Yalçın istifa mı edecek?

SERGEN YALÇIN İSTİFA MI EDECEK?

Süper Lig'in 14. haftasında bu sezon istenen performansı gösterememiş olan Beşiktaş, Giresunspor'a sahasında 4-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Son olarak konuya ilişkin teknik direktör Sergen Yalçın'ın Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceği ve istifasını sunacağı öğrenildi.

Maç sonrası oyunla ilgili konuşan ve mücadeleyi değerlendiren Yalçın, “Oyunla ilgili şunu söyleyeyim, bugün çok fazla konuşulacak bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Tamamen kader kısmetle ilgili bir geceydi bizim için. Çok acayip şeyler oldu. Yediğimiz goller, sakatlıklar, maçın yönetimi, VAR sistemi, çok ters yakalandığımız bir gece oldu. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorduk ama bu şartlarda yapmamız biraz zor. Hakemlerle ilgili çok fazla konuşmadım ama özellikle VAR sisteminin devreye girmesi, verilen penaltı, Necip'in gördüğü kırmızı kart öncesinde Josef'e yapılan faul var. VAR'ın bizim aleyhimize olan pozisyonlarda anında devreye girmesi, lehimize olan pozisyonlarda devreye girmemesi enteresan. Televizyonda yayıncı kuruluş tarafından gösterilmeyen görüntüler var.

İstediğimiz zaman “Bu görüntüleri sildik” diyorlar. Silerler tabii. Bugün 10 dakikada VAR devreye girdi ve koskoca bir camiayı çökertti. Bunları bahane olarak söylemek istemiyorum ama içimde kalmasın. Türk futbolu adına üzgünüm. Bu durumun içinde olduğumuz için, özellikle kendim böyle güvensiz bir durumda olduğum için üzgünüm. Bu bahane değil. Sezon başından bu yana performansımız beklenenin çok altında. Bu sezon çok daha geniş bir kadro kurup daha iyi işler yapacağımızı planlarken, istediğimiz gibi gitmedi. Bu düşüşleri daha önce de yaşadık ama bu biraz uzun oldu. Büyük camialarda bunun altından kalkmak da zor oluyor. Toparlamaya çalışıyoruz ama bunu beceremedik.

Burada bir sorumluluk varsa, bu sorumluluk benimdir. Taraftarımızın inanılmaz desteğiyle buraya geldik ve bugüne kadar inanılmaz bir destek verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Onların beklentilerini karşılayamadık ama burası Beşiktaş. Her zaman düştüğü yerden kalkmasını bilir. Oyuncuların psikolojisi çok aşağıya düştü. Çok acayip goller yiyoruz, hiç beklemediğimiz şeyler oluyor. Başımıza gelmedik kalmadı. O yüzden üzgünüz. Ben ekibim ve oyuncularım adına taraftarımızdan özür diliyorum bu durum için” şeklinde konuştu.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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