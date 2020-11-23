Sergen Yalçın: Kaleci transferi yapmayacağım

Sergen Yalçın, A Spor canlı yayınına katıldı ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yalçın

MİLLİ ARA BİZE YARAMADI

Kağıt üzerinde favori olmanın hiçbir anlamı olmadığını ifade eden Sergen Yalçın, " "Milli maç arasını çok sağlıklı geçirmedik, iki haftadır 10 kişi idman yapıyorduk ve bize pek yaramadı milli takım arası. Bazı futbolcularımızın fizik durumları kötü ve onları hazırlamaya çalışıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Futbol maçları oynanmadan kazanılmaz. Futbolcuların sahada göstereceği mücadele ve ortaya koyacağı karakter çok önemli. Kağıt üzerinde favori olmanın anlamı yok. Başakşehir karşısında aldığımız galibiyet bizim açımızdan özgüven açısından da çok önemliydi. Çok ciddi kadro değişikliği yaşadık, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz ve yeniden bir takım olarak normalleşmeye çalışıyoruz" dedi.

CYLE LARIN'İN PERFORMANSI

Larin'in performansı hakkında da konuşan Sergen, "Takımın içerisinde bir şeyler yaratmak zorundayız. Bazen değişik hamleler yapıyoruz, Larin'i kanatta hiç düşünmüyorduk ama oyuncunun mücadelesi, istek, arzusu ve çalışması bizim Larin üzerinde daha fazla durmamızı ve alternatif bölge aramamızı sağladı. Defansif orta saha ne demek, böyle bir şey yok. Ofansif orta saha ne demek mesala?" ifadelerini kullandı.