Sergen Yalçın: Karabük deplasmanı zor oldu

Zor bir müsabaka olduğunu kaydeden Yalçın, “Bizim için 3 puan almak maçtan önceki en çok istediğimiz şey buydu. Bugün için 3 puan bize tekrar kalan 2 maçta hayat verdi. Bulunduğumuz pozisyon çok sağlıklı bir pozisyon değil. Son 2 haftaya bakacağız. Maçlara bekleyeceğiz. Ona göre önümüzdeki hafta kendi sahamızda bizi final maçı bekliyor. Bugün itibari ile aldığımız 3 puan çok önemliydi, bize hayat verdi. Karabükspor çok iyi mücadele etti onları tebrik ediyorum. Bu kadar mücadele beklemiyorduk. Maçlar kolay değil ve hiç kimse çıkıp kolay kolay kazanamıyor. Mücadele etmek, özveride bulunup savaşmak gerekiyor. Bugün itibari ile mutluyuz. Zor bir deplasman diye düşünüyorduk ve gerçekten zor oldu. Artık bunan sonra önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayıp maça tamamen konsantre olup o maçı kazınıp nerede olduğumuza bakacağız” dedi.

ÜNAL KARAMAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçı ile ilgili olarak, evlerinde oynadıkları bir müsabakadan en azından bir puan almak istediklerini, ancak yine kaybettiklerini ve üzüldüklerini söyledi.