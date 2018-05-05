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Sergen Yalçın: Karabük deplasmanı zor oldu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.05.2018 20:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup ederek puanını 35’e yükseltti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan galibiyetin kalan 2 hafta öncesi yeniden hayat verdiğini söyledi.

Sergen Yalçın: Karabük deplasmanı zor oldu

Zor bir müsabaka olduğunu kaydeden Yalçın, “Bizim için 3 puan almak maçtan önceki en çok istediğimiz şey buydu. Bugün için 3 puan bize tekrar kalan 2 maçta hayat verdi. Bulunduğumuz pozisyon çok sağlıklı bir pozisyon değil. Son 2 haftaya bakacağız. Maçlara bekleyeceğiz. Ona göre önümüzdeki hafta kendi sahamızda bizi final maçı bekliyor. Bugün itibari ile aldığımız 3 puan çok önemliydi, bize hayat verdi. Karabükspor çok iyi mücadele etti onları tebrik ediyorum. Bu kadar mücadele beklemiyorduk. Maçlar kolay değil ve hiç kimse çıkıp kolay kolay kazanamıyor. Mücadele etmek, özveride bulunup savaşmak gerekiyor. Bugün itibari ile mutluyuz. Zor bir deplasman diye düşünüyorduk ve gerçekten zor oldu. Artık bunan sonra önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayıp maça tamamen konsantre olup o maçı kazınıp nerede olduğumuza bakacağız” dedi.

ÜNAL KARAMAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 1-0 mağlup oldukları Atiker Konyaspor maçı ile ilgili olarak, evlerinde oynadıkları bir müsabakadan en azından bir puan almak istediklerini, ancak yine kaybettiklerini ve üzüldüklerini söyledi.

Oyuncularını gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik eden Karaman, "Ciddi çalışıyoruz ama bu çalışmayı da destekleyecek bir şeyler olması gerekiyor. Biz bunları başarabilmiş değiliz. Senenin hazırlığı içerisinde olacağız. Bizi samimi olarak önümüzdeki yıla taşıyabilecek yüreklilikte oyuncularımız hangisiyse, şehrimize katkı sağlayacak oyunlarımız hangisiyse onlarla yola devam edeceğiz. Hepsini tanıma fırsatı buldum, hepsine de forma imkanı verdim. Verilen mücadelenin karşılığı puan olabilirdi. Onu alamadığım için üzgünüm ama yapacak bir şey yok. Rakibimizi tebrik ediyorum" dedi.

Penaltı pozisyonuyla ilgili sorulan soruya ise Karaman, şu cevabı verdi:

"Oynadığımız 5-6 müsabakada eğer hata görmeye çalışsam çok hata görürüm ama eğer kişiler vicdanlarına yenik düşerlerse zaten mağlup olmuş demektir. Biz vicdanımıza mağlup olmamaya çalışıyoruz. Orada bir ışıkla karanlığın bir savaşı var. Işığın karanlığa hep galip gelmesini arzu ediyoruz. Bir şehrin kaderiyle kaderiyle alakalı, yönetilecek bir müsabakadan erilen bir karardan veya bizden dolayı bir hatadan dolayı başka birilerini de mağdur etmemek lazım. Onun için adalet çizgisinden çok fazla sapmamamız gerekiyor. Eminim ki, inanıyorum ve ümit ederim ki doğru karar vermiştir."

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