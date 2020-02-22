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Sergen Yalçın: Karius gelecek sezon yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.02.2020 23:17 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıkladı.

Sergen Yalçın: Karius gelecek sezon yok

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'la 2-2 kalan Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, Karius'un gelecek sezon takımda olmayacağını açıkladı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada: "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, hafta içinde 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius için 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını İngiliz kulübüne bildirmişti.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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