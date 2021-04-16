SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Sergen Yalçın: Kazanacak futbolu oynamadık

Sergen Yalçın: Kazanacak futbolu oynamadık

16.04.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, 2-2 sona eren Ankaragücü mücadelesini değerlendirdi. 2-0'dan sonraki futbolun beklentilerin çok altında kaldığını belirten başarılı teknik adam, "Rakibin oynamasına, pozisyon bulmasına müsaade ettik. Futbolda tabii ki bu tarz oyunlar var. Kazanacak futbolu oynamadığımızı düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın: Kazanacak futbolu oynamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bazı futbolcuların performansının yeterli olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Kendi sahamızda kesin galibiyet hedefimiz vardı. İçerideki maçları fire vermek istemiyoruz. Bu oyun kağıt üstünde oynanan oyun değil, sahada oynanan oyun. Özellikle 2-0'dan sonra takımın verdiği tepki, mücadele beklenenin çok altında. Bazı oyuncularımızın performansı çok aşağıda" şeklinde konuştu.

Ankaragücü'nden iki futbolcunun kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Sergen Yalçın, "Her şeye rağmen rakipten iki oyuncunun kırmızı kart görmesi gerekiyordu, Halis Özkahya pas geçti. Atılması gereken oyuncuyu oyundan çıkarttılar. Oraya çok sığınmak istemiyoruz, arkadaşlar sezon başından beri gerekeni yapıyorlar sahada" dedi.

BU OYUN BİZE SIKINTI YAŞATIR

2-0'dan kendi sahamızda puan vermemiz bana göre gecenin en üzücü olan tarafı. Oyuncularımın bana izin vermesi, tepki göstermesi gerekiyordu. Daha sağlam durmalıydık, mücadele etmeliydik. Maalesef bugün bunları yapamadık, üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Bu oyun olmaz, bu oyun bizim oynadığımız oyun değil. Hatalarımızı düzeltmek zorundayız yoksa kalan 7 haftada büyük sıkıntı yaşarız. Sivasspor maçı bizim için final maçı değil, önümüzde daha çok maç var.

ADEM LJAJIC VE MENSAH

Adem Ljajic'e de şans verdik ama beklentimizin altında, Mensah'a da şans verdik, o da beklentimizin altında. Demek ki başka bir çözüm üretmemiz gerekiyor"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Müsterih olun, şampiyon olacağızMüsterih olun, şampiyon olacağız
Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?Vefatıyla herkesi üzen Dilay Kemer kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Ve Fatih Terim görevi bırakıyor! İşte yerine gelecek sürpriz isim...

Süper Lig devinden transfer bombası

Süper Lig devinden transfer bombası

Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Karagümrük'te Emre Çolak ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'tan kritik kayıp

Beşiktaş'tan kritik kayıp

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Galatasaray'da sürpriz istifa

Galatasaray'da sürpriz istifa

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Galatasaray'da idmana çıkmama toplantısı!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Ve sonunda Süper Lig'e geliyor!

Mesut Özil kulüp satın aldı

Mesut Özil kulüp satın aldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.