Sergen Yalçın: Kazanmak istiyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynanacak maçtan önce yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Finaldeyiz artık. Uzun zamandan beri herkes çok mücadele ediyor. Zor bir pandemi süreci, zor oyunlar, zor kadrolar, sakatlık, aylardır birçok şeyle mücadele ediyoruz. Artık sonuçlandırma bölümü. Derbiler zordur. Her ihtimale açıktır. Kazanmak istiyoruz. Oyun planımızda kazanma üzerine kurulu. Umarım iyi, güzel, keyifli bir maç olur. Bizim için iyi bir sonlandırma bölümü olur."

"Son milli maç arasından sonra maalesef çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Özellikle oyuncu konusunda baya bir oyuncumuz dışarıda. Kalanlarla mücadele ediyoruz. Kalanlar çok mücadeleci, çok karakterli, tüm güçlerini veriyorlar. Uzun zamandan sonra dinlendik. İki gün izin verdik. Toparlansınlar istedim. Hep aynı oyuncularla, değiştirmeden oynuyoruz. Son maçtan N'Koudou çıktı, Gökhan girdi. Allah'a şükür. Oyuncumuz var oynatıyoruz. Kulübeden de alabileceğimiz 2-3 oyuncu var."

"Taraftar sezon boyu bizi çok destekledi. Onlara artık son 1 hafta içinde bir şampiyonluk, kupa hediye etmek istiyoruz. Allah'ın izniyle inşallah bunu başarabiliriz."



