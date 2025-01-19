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"Sergen Yalçın, kendi maçına bahis oynadı" Tümer Metin'den ortalığı karıştıracak olay yaratan iddia!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.01.2025 09:58
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Beşiktaş ile Samsunspor'un oynadığı maç sonrası yorumlarda bulunan Tümer Metin, Sergen Yalçın hakkında bir anısını anlatırken flaş ifadeler kullandı. Beşiktaş'ta aynı dönem forma giydikleri bir maçın devre arasındaki konuşmaları anlatan Tümer Metin, Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde, kendi maçlarına dahil bahis yaptığını iddia etti.

"Sergen Yalçın, kendi maçına bahis oynadı" Tümer Metin'den ortalığı karıştıracak olay yaratan iddia!

Tümer Metin'in Sergen Yalçın hakkında ortaya attığı iddia ortalığı karıştırdı. Sergen Yalçın'ın kendi oynadığı maçlara da bahis yaptığını ifade eden Tümer Metin'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"SOYUNMA ODASINDA NORMALDE ÇOK KONUŞMAZ"

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Beşiktaş'ta oynadıkları dönemdeki bir anısını anlatan Tümer Metin, "Sergenle bir maçta oynuyoruz. Sergen attı, adele de attı denilen maç. Golü attı, sakatlandı ve maçtan çıktı. Devre arasında soyunma odasında şöyle bir konuşma yaşandı. Soyunma odasında normalde çok konuşmaz. Bu maç için devre arasında herkese uyarılarda bulunmaya başladı. Aman dikkat edin, çok ileri çıkmayın şeklinde..." dedi.

"TÜM MAÇLARI TUTMUŞ, BİZİM MAÇ KALMIŞ!"

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Sergen Yalçın'ın bahis oynadığı iddiasına devam eden Tümer Metin, Beşiktaş maçına da tahminde bulunduğunu söyleyerek, "Sergen ile bir an göz göze geldim. Çünkü Sergen'den gördüğümüz bir sahne değil. Yeni hoca geldi, herhalde kendini göstermek için böyle çabalıyor dedik ama gerçeği sonradan öğrendik. Büyük bir kupon yapmış, bütün maçlar tutmuş, bir tek bizim maç kalmış. Aman kaybetmeyelim kuponu diyor. Derdi orası yani." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın Bahis İddiaları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu iddialar doğruysa kabul edilemez.
Bahis oynaması normal, profesyonel sporcular arasında sıkça oluyor.
Kendi maçına oynamamalıydı

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