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Sergen Yalçın kendisini tutamadı Portekizliler hakkındaki sözleri geceye damga vurdu! “Sizin kültürünüz tazminat…”

21.04.2025 08:07
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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kayserispor karşısında hiç beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe şampiyonluk şansını zora soktu. Bitime 6 hafta kala lider Galatasaray’ın 5 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de eleştirilerin hedefinde Jose Mourinho var! Mourinho’nun maç sonundaki sözlerine Sergen Yalçın tazminat göndermesiyle tepki gösterdi.

Sergen Yalçın kendisini tutamadı Portekizliler hakkındaki sözleri geceye damga vurdu! “Sizin kültürünüz tazminat…”

Fenerbahçe'den son dakika haberleri: Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Sergen Yalçın, dün akşam Ekol TV ekranlarında adeta Jose Mourinho’yu tazminat hesabı yapmakla suçladı.

9 sezondur şampiyonluktan uzak olan Fenerbahçe, bu sezon takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi. Açıklamalarıyla, çıkışlarıyla gündem olan Mourinho'ya taraftar da destek vermişti. Ligin bitmesine altı maç kala Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşünce Mourinho'ya tepkiler de arttı. Kayserispor beraberliği Portekizli teknik direktörün kredisini neredeyse bitirdi!

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MOURİNHO MAÇ SONU ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Bu durum sonrası Mourinho, eleştirilerin odağı oldu. Maç sonrasında verdiği röportajda, “Ben kendimi sürekli analiz ediyorum. Bu kültürde inişler çıkışlar var. 4-5 maç kazandığımız zaman en iyi teknik direktör oluyoruz, işler kötü gittiğinde de tam tersi… Ben dengeli biriyim. Çok fazla sorumluluk hissediyorum.” dedi.

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SERGEN YALÇIN'DAN VERYANSIN: "SİZİN KÜLTÜRÜNÜZ TAZMİNAT KÜLTÜRÜ"

Canlı yayında bu sözler ekrana gelince deneyimlu futbol adamı Sergen Yalçın kendisini tutamadı. Mourinho için hiçbir zaman kötü teknik direktör demediklerini ifade eden Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Biz bu Portekizlilerin kültürünü biliyoruz. Bize masal anlatma. Sizin kültürünüz tazminat kültürü. Başka bir kültürünüz yok sizin. Kimin dengesiz olduğu belli. Okan Buruk'a yaptığı hareket dengeli bir insanın yapacağı hareket miydi?"

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