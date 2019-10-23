Sergen Yalçın: Ligdeki durumumuz kötü değil

Süper Ligin 8'inci haftasının kapanış maçında İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen sarı-kırmızılılarda, teknik heyet ve futbolcular izne ayrılmıştı. Takımın teknik patronu Sergen Yalçın, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Teenage Lingani Hadebe, Adis Jahovic, Afriyie Acquah, Mitchell Donald, Moryke Fofana, İssam Chebake, Guilherme Costa Marques ve Sakıb Aytaç'a ekstradan bir gün daha izin verdi. Sakatlıktan çıktıktan sonra takımdan ayrı bireysel çalışmalar yapan defans oyuncusu Yiğithan Güveli takımla birlikte çalışmalara katıldı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra bir kaç dakika serbest çalışma gerçekleştirdi. İdman, dar alanda kısa pas ve top kapma çalışmasının ardından tamamlandı.

SERGEN YALÇIN: "MİLLİ TAKIM ARASI ÖNCESİNDE ZORLU 4 MAÇIMIZ VAR"

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sergen Yalçın, milli takım arası öncesi ligde zorlu bir 4 maçlık periyoda girdiklerini, önlerindeki 4 haftalık süreçte 3 deplasman, 1'de iç saha maçı oynayacaklarını kaydederek, "Biraz daha kendimizi rahat hissetmek ve üst bölgeye yakın olmak için bu 4 haftadan mutlaka bir şeyler çıkarmamız gerekiyordu" diye konuştu.

"ÇOK ZOR BİR DEPLASMANDA 3 PUAN ALMAYI BAŞARDIK"

İttifak Holding Konyaspor ile enteresan bir maç oynadıklarını ifade eden Yalçın, rakibin erken 10 kişi kalmasının oyunun dengesini değiştirdiğini belirtti. Yalçın, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Futbolda bu tür sonuçlar oluyor. Neticesinde bizim için önemli olan 3 puanı almaktı. Çok zor bir deplasmanda bunu başardık. O nedenle bizim için iyi bir hafta oldu. Mutluyuz" şeklinde konuştu.

"LİGİN BİTİMİNE DAHA ÇOK VAR"

İttifak Holding Konyaspor karşısında aldıkları 3 puanla birlikte önlerine daha pozitif baktıklarını anlatan Yalçın, "Ligin bitimine daha çok var. Şuan için erken. Daha 8 hafta oynandı, ligin ilk çeyreği bile bitmedi. O yüzden daha bazı şeylere ümitlenmek için erken. Çok kolay değil ama biz Malatyaspor olarak ilk 8 haftalık periyoda iyi başladığımızı düşünüyoruz. Çok iyi olmasa da kötü değil. Şuanda kendimizi 1-2 puan geride olarak düşünüyoruz. 1-2 puan daha yukarıda olabilirdik" diye konuştu.