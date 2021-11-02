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Sergen Yalçın: Maçın favorisi Sporting

02.11.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile oynayacağı mücadele öncesi teknik direktör Sergen Yalçın ve Rıdvan Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

Sergen Yalçın: Maçın favorisi Sporting

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve sol bek Rıdvan Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Sporting maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde;

SERGEN YALÇIN: "EN ZOR KULVAR BU"

"Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar. Oynadığımız kulvarlardan en zoru ve önemlisi. Oynadığımız takımlar iyi, önemli takımlar. Biz de kendi ligimizin iyi takımlarındanız, geçen sezonun şampiyonuyuz. İyi bir kadro kurduk. Sakatlıklar bizi biraz zorladı. İki maç üst üste aynı kadroyla çıkamadık. 3 maç oynadık ve kazanamadık. Yarın buradan bir şeyler alıp dönmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki kazanmak. Çok radikal değişiklik yapacak durumda değiliz. 5-6 oyuncumuz yine yok yarın. Buna şükrediyoruz. 12 oyuncumuz yoktu daha önce"

"SPORTING FAVORİ"

"Sporting Lizbon'un favori olduğunu düşünüyorum. İç sahada oynuyorlar, İstanbul'daki ilk maçı da kazandılar, favori olmaları doğal. Ama biz de iyi bir takımız, yarın inşallah güzel bir sonuç alırız buradan. İlk 2 için fazla şansımızın olmadığını söyleyebilirim"

"KORNERLERE ÖNLEM ALACAĞIZ"

"Sporting takımı iyi ve atletik oyunculara sahip. İstanbul'da 3 tane kornerden gol yedik. Kornere kesinlikle önlem alacağım. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlere önlem alacağız."

"FİNALİ YAPAMADIK"

"İç sahada oynadığımız maçların ilk yarım saatlerine bakarsanız, biz daha fazla pozisyon yakaladık, sonuçlandıramadık. Finali yapamadık. Borussia Dortmund maçında ilk yarım saat pozisyonu yoktu rakibin. İlk pozisyon gol oldu. Devre bitmeden de taçtan yedik o maçta, 2-0 girdik içeriye. Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 girmek zor."

"ŞANSSIZDIK DEMEDİM"

"Ben maçlarda şanssızdık demek istedim, siz yanlış anladınız. Başka yere çektiniz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik, şanssızlık yaşadık demek istedim, yanlış anlaşılma oldu sanırım daha önce."

"MAÇ SONLARINDA POZİSYON BULUYORLAR"

"Biz pozisyon veriyoruz ama risk aldığımız dakikalarda pozisyon veriyoruz. Maçlara bakarsanız rakipler 30. dakikalarda pozisyon bulmuyor, maçın sonlarında, biz risk aldığımız zaman pozisyon buluyorlar."

RIDVAN YILMAZ: GEÇEN SEZON DA AYNISI OLDU

Rıdvan Yılmaz ise, "Geçen sezon da iyi başlayamamıştık. Sonrasında çıkışa geçmiştik. Burada olduğum için, hocam bana şans verdiğim için çok mutluyum." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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