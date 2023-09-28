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Sergen Yalçın'n Samsun'dan istekleri dudak uçuklattı!

28.09.2023 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından boşalan koltuğa Sergen Yalçın'ın getirileceği konuşuluyordu. Samsunspor Başkanı da yaptığı açıklamayla tecrübeli teknik adamla görüştüklerini doğrulamıştı. Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan ne kadar yıllık ücret istediği ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'n Samsun'dan istekleri dudak uçuklattı!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçebileceği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Sergen Yalçın'ın yardımcılarından olan Murat Şahin'den resmi açıklama gelmişti.

"ŞU AN İÇİN ANADOLU'DA ÇALIŞMAYI ÇOK DÜŞÜNMÜYOR"

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Murat Şahin, "Sergen Yalçın'ın Samsunspor ile bir görüşmesi oldu. Şu an için Anadolu'da çalışmayı çok düşünmüyor. Sergen Yalçın, hedeflerine uygun bir kulübü bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

60 MİLYON TL İSTEMİŞ

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Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi. Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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